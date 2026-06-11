Deportes

Van Aert gana la quinta etapa del Tour Aura, Baudin conserva el liderato

Van Aert gana la quinta etapa del Tour Aura, Baudin conserva el liderato
Wout Van Aert tras ganar al esprint la quinta etapa del Tour Aura. En Villars-les-Dombes (centro de Francia), el 11 de junio de 2026 Anne-Christine POUJOULAT
AFP
11 de junio de 2026

El belga Wout Van Aert ganó en el esprint la quinta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (Tour Aura, antes conocido como Dauphiné), este jueves en Villars-les-Domes.

El francés Alex Baudin (EF Education) conservó el maillot de líder de la clasificación general, con 12 segundos de ventaja sobre el francés Kévin Vauquelin y el británico Oscar Onley.

El también francés Paul Seixas, favorito antes del inicio de esta edición, es décimo a un minuto de Baudin.

En la etapa del jueves, Van Aert fue lanzado a la perfección por sus compañeros del Visma-Lease a Bike y el ganador de la última París-Roubaix entró primero en la meta, delante del francés Hugo Hofstetter y del alemán Phil Bauhaus.

"Tenía que intentarlo, visto el trabajo del equipo", admitió el corredor belga después de su triunfo.

"Estoy bien en el esprint desde principios de este año y también en las últimas semanas en el entrenamiento", destacó Van Aert, que ganó en abril a Tadej Pogacar en la llegada de la emblemática clásica París-Roubaix.

El viernes el pelotón llega a la montaña, que será protagonista en las tres últimas etapas de esta 78ª edición.

El final de la sexta etapa será en alto, en la cima del Crest-Voland.

- Clasificación de la quinta etapa:

1. Wout Van Aert (BEL/TVL) los 195,8 km en 4h31:59

(media: 43,2 km/h)

2. Hugo Hofstetter (FRA/NSN) a 0

3. Phil Bauhaus (GER/TBV) 0

4. Vito Braet (BEL/LOI) 0

5. Henri-François Renard-Haquin (FRA/TPP) 0

6. Dorian Godon (FRA/IGD) 0

7. Nadav Raisberg (ISR/NSN) 0

8. Henri Uhlig (GER/APC) 0

9. Bryan Coquard (FRA/COF) 0

10. Matteo Trentin (ITA/TUD) 0

...

- Clasificación general:

1. Alex Baudin (FRA/EFE) 18h07:12

2. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) a 12

3. Oscar Onley (GBR/IGD) 12

4. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 15

5. Juan Ayuso (ESP/LTK) 47

6. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 47

7. Jørgen Nordhagen (NOR/TVL) 50

8. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 57

9. Léo Bisiaux (FRA/DCT) 59

10. Paul Seixas (FRA/DCT) 1:00

11. Luke Plapp (AUS/JAY) 1:00

12. Luke Tuckwell (AUS/RBH) 1:03

13. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 1:07

14. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 1:16

15. Kevin Vermaerke (USA/UAD) 1:20.

16. Bruno Armirail (FRA/TVL) 1:20.

17. Santiago Buitrago (COL/TBV) 1:21

18. Ramses Debruyne (BEL/APC) 1:48

19. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC) 1:51

20. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 1:51

...

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR