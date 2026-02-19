Una voleibolista brasileña, suspendida por celebrar la prisión de Bolsonaro

La Federación Internacional de Voleibol anunció este jueves haber suspendido por un torneo a la jugadora brasileña de vóley-playa Carol Solberg por haber celebrado la encarcelación del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro después de un partido.

El episodio se remonta al 23 de noviembre, cuando Solberg ganó la medalla de bronce en el Mundial de Adelaida, en Australia, junto con su compañera Rebecca Silva.

Durante una entrevista sobre la arena transmitida en directo por los altoparlantes del estadio, la jugadora declaró que era un "día maravilloso" para ella, pero también "para el mundo" porque Bolsonaro había sido enviado a prisión la víspera.

"Ayer, en Brasil, pusimos en prisión al peor presidente de la historia. Es importante que celebremos", dijo Solberg en inglés, ante los vítores del público.

Luego siguió en portugués: "Vamos a celebrar, Bolsonaro está en prisión. Eso es muy bueno".

La comisión disciplinaria de la federación (FIVB) "impuso la suspensión de un torneo a Carolina Solberg por una manifestación de naturaleza no deportiva basada en las declaraciones políticas que dio", señaló en un comunicado.

Las autoridades citaron un artículo del reglamento sobre la "conducta antideportiva" para suspender a la jugadora, de 38 años.

Debido a la sanción, Solberg no podrá participar de la próxima etapa del circuito internacional Beach Pro Tour Elite, que tendrá lugar en marzo en João Pessoa, ciudad del noreste de Brasil.

La federación internacional, presidida por el brasileño Fabio Azevedo, precisó que Solberg puede apelar la decisión.

Bolsonaro cumple una pena de 27 años de cárcel en Brasilia tras haber sido condenado en septiembre por tentativa de golpe de Estado.

Solberg ya había sido advertida por la justicia brasileña por sus críticas contra el ex jefe de Estado.

En 2020, cuando el ultraderechista estaba aún en el poder, la jugadora proclamó "¡Fuera, Bolsonaro!" durante una entrevista en vivo al término de un partido en el circuito brasileño de Saquarema, cerca de Rio de Janeiro.