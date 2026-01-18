Una recogepelotas se desmaya en el Abierto de Australia por el calor

Una recogepelotas se desmayó debido al fuerte calor este domingo en el arranque del Abierto de Australia, en el partido entre las jugadoras Zeynep Sonmez y Ekaterina Alexandrova, que corrieron a ayudarla.

El incidente ocurrió cuando Alexandrova, undécima cabeza de serie, estaba sacando en el segundo set y la chica cayó de espaldas mientras estaba de pie junto a la juez de silla.

La turca Sonmez corrió a ayudarla, mientras que Alexandrova fue a buscar bolsas de hielo a una nevera a pie de pista, antes de que la recogepelotas recibiera atención médica.

El juego se suspendió durante varios minutos, con las temperaturas alcanzando los 28 grados.

Cuando se reanudó, Sonmez, procedente de la clasificación, sorprendió a Alexandrova por 7-5, 4-6 y 6-4, logrando la victoria más importante de su carrera.

La jugadora de 23 años acaparó titulares en Wimbledon el año pasado, convirtiéndose en la primera tenista de Turquía en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam en la era Open.

En la segunda ronda de Australia se enfrentará a la estadounidense Elizabeth Mandlik, invitada por la organización, o a la húngara Anna Bondar.

Las temperaturas pueden llegar a los 40°C durante el Abierto de Australia. Se prevé que esta semana alcancen un máximo de al menos 36°C.