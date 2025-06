Una desconcentración vuelve a condenar a una Colombia alérgica a los triunfos de oro

Colombia echó otra vez a la basura un triunfo de oro. En los últimos minutos, por una desconcentración, dejó escapar tres puntos fundamentales ante una Argentina que tenía un hombre menos en la antepenúltima jornada de la eliminatoria al Mundial de 2026.

El martes en Buenos Aires, los cafeteros estaban logrando un resultado que los dejaba virtualmente clasificados gracias a un golazo del delantero Luis Díaz, que regateó a cuatro rivales y remató en una auténtica demostración de habilitad.

Pero el mal histórico de descuidos e incapacidad para sostener resultados volvió a afectarlos y amplió a seis los partidos consecutivos sin ganar del alicaído once de Néstor Lorenzo.

En el minuto 81, cuando la Albiceleste tenía 10 jugadores por la expulsión de Enzo Fernández, llegó el empate. En esa jugada, el central Jhon Lucumí se tiró al suelo cuando el balón salió por la banda para pedir asistencia médica, pero el árbitro no detuvo el partido.

Los argentinos reanudaron y el defensor se levantó con parsimonia. Cuando apenas se volvía a poner de pie, Thiago Almada disparó por su zona y logró la paridad 1-1.

Néstor Lorenzo clasificó la jugada como "confusa" en la rueda de prensa al término del juego disputado en el estadio Monumental, cuyo resultado mantuvo a los colombianos en la sexta y última casilla de clasificación directa a falta de dos fechas.

Es apenas un caso más de muchos en los que Colombia ve cómo se diluye una victoria que parecía asegurada.

- Mal histórico -

No solo ocurre en este premundial, sino que goles de este tipo le han costado clasificaciones mundialistas y pelear por títulos de Copa América, especialmente contra los grandes del continente como Brasil y Argentina.

El punto del martes parece darle respiro al muy criticado entrenador Lorenzo, pues parece difícil que su combinado se ausente de la Copa del Mundo, pero quedó la percepción en el aire de que perdió dos unidades.

"Tuve la sensación casi todo el partido que nos llevábamos los tres puntos y bueno, desgraciadamente no se dio", dijo el DT argentino.

A pesar de la amargura, llegaron a 22 enteros y una victoria ante Bolivia en septiembre los retornaría a la máxima cita del fútbol, tras haberse ausentado en Catar 2022.

Solo en el último año, el grupo de Lorenzo dejó escapar cerca del ocaso de los partidos puntos invaluables ante Brasil y Uruguay, rivales directos por el pase mundialista.

Esta vez estaba muy cerca de ganar en Buenos Aires por la eliminatoria por primera vez desde 1993, cuando el equipo liderado por Carlos "El Pibe" Valderrama le propinó un histórico 5-0 a Argentina.

"Es una lástima que una vez más, por una ingenuidad", se "vuelva a escapar la oportunidad de un triunfo histórico", comentó el analista Guillermo Arango en su canal de YouTube.

Lucumí explicó que intentó "volver al juego lo más rápido posible", pero tenía dolencias físicas. "No alcanzo a bloquear el tiro y eso me genera mucha rabia porque me pasa por en medio de las piernas".

- "Muy tristes" -

Para Lorenzo iba a ser la oportunidad de limpiar por lo alto su imagen ante la prensa y la hinchada, que lo critican por supuestas decisiones erráticas en recientes convocatorias y en los cambios durante los cotejos.

Ahora Colombia, tras un vibrante comienzo de clasificatoria, acumula seis partidos sin ganar, tres de ellos en casa.

En el calendario tiene un encuentro más ante Bolivia de local, en el que asegurará la clasificación si se acuerda de ganar, y un último duelo ante Venezuela, la selección que lo persigue en la tabla, a cuatro puntos con seis unidades por jugar, y que de momento tiene el cupo al repechaje.

Para los futbolistas, señalados por la prensa local de vivir una crisis de camerino, no fue solo un empate.

Tras el gol de Almada, Díaz demostró su molestia con gestos faciales. El gol que hizo es uno de los más exquisitos de su carrera, pero al final apenas sirvió para sacar un punto.

Hay que "tratar de ajustar esos detalles que nos faltan todavía para sacar los resultados", dijo a periodistas.

El capitán James Rodríguez coincidió con la estrella del Liverpool: "Creo que debemos aprender a cerrar partidos", dijo el 10, que añadió no obstante que el equipo está adquiriendo "experiencia".