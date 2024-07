Una "contraceremonia" alerta del impacto sobre los más pobres de los JJ OO de París

Cientos de personas se congregaron este jueves en París para denunciar las "consecuencias sociales" de los Juegos Olímpicos para "los más precarios", en una "contraceremonia" la víspera de la inauguración oficial del evento deportivo mundial.

Ante una pancarta con el lema "JJ OO de la exclusión: 12.500 personas expulsadas --la otra cara de la medalla-- #limpieza social", unas 300 personas protestaron en la plaza de la República a llamado de 72 organizaciones.

"Los Juegos Olímpicos no son para los residentes, no son para los trabajadores, son para los promotores y los patrocinadores", sentenció Arthur, que no desea decir su apellido, con camiseta negra "Fuck the Olympics".

Las reivindicaciones van desde el impacto ecológico del evento, pese a que la organización se esforzó en limitarlo al máximo, el "uso abusivo de voluntarios", las "amenazas al derecho a la huelga" y el "traslado forzado de las personas que viven en la calle".

"Hemos sido testigos de un número inhumano de evacuaciones, que ha tenido un impacto en la salud mental de los expulsados", abundó Ginevra Caterino, de la asociación de ayuda a personas exiliadas Watizat.

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, a orillas del Sena, marcará el viernes el inicio oficial de la cita olímpica, que terminará el próximo 11 de agosto.