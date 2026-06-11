Una cincuentena de detenidos durante las Finales de la NBA en Nueva York

La policía de Nueva York informó el jueves que detuvo a 56 personas en los disturbios que se produjeron durante el cuarto partido de las Finales de la NBA, jugado el miércoles, en el que los Knicks lograron una sorprendente remontada frente a los San Antonio Spurs para ganar 107-106.

Diez agentes del NYPD resultaron heridos en los incidentes de la noche del miércoles, incluido uno que fue golpeado en la cabeza por una botella de vidrio, indicó a la AFP un portavoz de la fuerza.

Las autoridades han presentado cargos, entre ellos agresión a un agente de policía, alteración del orden público y posesión de un arma blanca.

Los disturbios ocurrieron en los alrededores del Madison Square Garden, en Manhattan, donde el partido de los Knicks se disputó ante un lleno total que incluyó a la superestrella estadounidense Taylor Swift.

La policía calculó que unas 10.000 personas se congregaron en torno al recinto.

Según el NYPD, algunas personas se subieron a vehículos en movimiento, intentaron volcar un taxi y lanzaron fuegos artificiales en medio de la multitud.

Un fotógrafo de la AFP vio cómo las fuerzas del orden utilizaron granadas aturdidoras para intentar dispersar a las multitudes cerca del Madison Square Garden.

"Una vez más, hubo grandes multitudes de personas que anoche, tanto durante como después del partido, incurrieron en conductas increíblemente temerarias y peligrosas", señaló el NYPD.

El lunes, durante el tercer partido de las Finales de la NBA, al que asistió el presidente estadounidense, Donald Trump, la policía detuvo a 21 personas en Nueva York. Cuatro agentes resultaron heridos.

Los aficionados de los Spurs en la ciudad también fueron atacados durante el partido, algo que la estrella del equipo texano, el francés Victor Wembanyama, condenó como "inaceptable".

Por temor a nuevos disturbios el miércoles, las autoridades habían prohibido las proyecciones públicas previstas cerca del Madison Square Garden, rompiendo así con lo ocurrido en los dos primeros partidos de estas Finales.

Los Knicks tienen ahora una ventaja de 3-1 en la serie final al mejor de siete, que se trasladará de nuevo a San Antonio para el quinto partido, el sábado.