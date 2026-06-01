Un último baile: deportistas que volvieron de sus retiros pasados los 40 años

La superestrella del tenis Serena Williams está de regreso al circuito profesional y participará, a los 44 años, en el torneo de dobles de Queen's entre el 7 y el 14 de junio.

La AFP selecciona otras leyendas del deportes que volvieron a la acción pasados los 40 años.

- Allyson Felix -

La atleta más condecorada en la historia de los Juegos Olímpicos, con 11 medallas en su haber, tiene hambre por ampliar su palmarés y quiere regresar en su ciudad natal a la próxima cita olímpica, Los Angeles 2028.

La estadounidense, de 40 años, solo cuenta con una medalla de oro individual, los 200 metros en Londres 2012. En abril declaró a la revista Time: "esto es una vuelta a casa única en la vida".

Felix, que también cuenta con el récord de medallas en los Mundiales de Atletismo (20), incluyendo 4 títulos individuales, fue directa con sus opciones reales. "Lo sé, tengo 40 años y no estoy en mi pico de forma. No me hago ilusiones sobre eso", dijo.

- Lindsey Vonn -

El regreso del ícono del esquí estadounidense ha terminado con ella en una cama de hospital y cerca de sufrir la amputación de una pierna, tras una horrorosa caída en los pasados Juegos Olímpicos de invierno, pero parecía destinada a un final de cuento de hadas.

Vonn, campeona olímpica en descenso durante los Juegos Olímpicos de invierno de 2010, salió de su retiro a los 40 años luego de casi seis años, y lo hizo imponiéndose en dos etapas de la Copa del Mundo de la pasada temporada.

Sin embargo ya llegó tocada a la cita olímpica en Milán-Cortina en febrero pasado, lastrada por un desgarro en los ligamentos de la rodilla izquierda.

En abril declaró no arrepentirse pese a su caída y que "volvería a hacerlo de nuevo".

"Estaba fuerte, sin importar mi edad, y estaba preparada", declaró Vonn a ESPN.

- George Foreman -

George Foreman, de caracter huraño, ganó el título de campeón mundial de los pesos pesados en 1973, tras infligir a 'Smokin' Joe Frazier su primera derrota, pero fue destronado un año más tarde por Mohamed Ali en un épico combate celebrado en Kinshasha, Zaire, actual República Democrática del Congo.

Foreman se apartó del cuadrilátero en 1977 pero regresó 10 años después, a los 38 años. A los 45 años volvió a proclamarse campeón del mundo de los pesados al vencer a Michael Moorer, 19 años más joven.

"Cuando luchas por el título mundial parece algo difícil de creer, no sientes que realmente estás ahí, podría ser un sueño", dijo en 2023 sobre sus dos títulos.

"La segunda vez pude lidiar con todos esos pensamientos. Fue un momento especial, más todavía que cuando gané el combate contra Frazier".

- Michael Schumacher -

El legendario piloto alemán de Fórmula 1 sorprendió al mundo del automovilismo cuando, tras una pausa de tres años, anunció que regresaba a los circuitos en la temporada 2010, a los 41 años.

El siete veces campeón del mundo regresó al asfalto de la mano de otro gigante alemán, la escudería Mercedes, también de vuelta tras estar ausente desde 1955.

En sus tres temporadas con Mercedes nunca estuvo cerca de lograr un nuevo título, pero su podio en el Gran Premio de Europa de 2012, cuando tenía 43 años, le convirtió en el piloto de mayor edad en subirse al cajón desde 1970.

Muchos fueron los que pensaron que su regreso fue un terrible error, incluido su exmanager Willi Weber.

"Digamos que, incluso en retrospectiva, fue la cosa más estúpida que pudo hacer", declaró Weber en 2020.