"Un instante de magia" de Eustáquio lleva a Canadá a octavos del Mundial

Con un gol providencial de Stephen Eustáquio en los descuentos, Canadá se convirtió este domingo en la primera selección en avanzar a los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 al vencer 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Ante 70.000 personas, un disparo de Eustáquio en el minuto 90+2 dio el triunfo al equipo norteamericano.

"Sabíamos que sería muy difícil, que Sudáfrica nos pondría en muchos problemas y lo hicieron atacando nuestra línea defensiva. Pero creo que reaccionamos bien a las situaciones peligrosas y que Steph nos ha clasificado en un instante de magia", dijo el defensa Alistair Johnston.

- Rival de Países Bajos o Marruecos -

Canadá jugará el sábado en Houston en los octavos con el vencedor del duelo que Países Bajos y Marruecos disputarán este lunes en Monterrey.

Aunque disputaron la primera fase en casa, los canadienses continúan su torneo en Estados Unidos, al no haber logrado aferrarse al primer puesto de su grupo, arrebatado por Suiza.

En Los Ángeles dieron el pistoletazo de salida a la fase eliminatoria del primer Mundial con 48 países.

El tercer coorganizador del torneo también se hizo notar con los gritos de "México, México" que se escucharon de las gradas, donde las camisetas rojas de los canadienses estaban lejos de ser mayoría.

El duelo entre estas dos naciones emergentes del panorama futbolístico empezó a máxima intensidad, como si su condición de noveles en la fase de eliminación directa les hiciera olvidar que estas batallas se pueden alargar hasta 120 minutos.

Con mucho ruido y carreras vacías transcurrió la primera parte, que se llevó a los puntos Canadá con un par de ocasiones claras antes del descanso.

Incluso pensó que obtendría recompensa tras una entrada de Khuliso Mudau sobre Richie Laryea que reclamó como penalti. Entre quejas al árbitro los jugadores dirigidos por Jesse Marsch se fueron al vestuario.

La segunda parte comenzó con dominio de los norteamericanos ante unos Bafana Bafana a los que les costaba salir de su campo.

- El milagro de Mbokazi -

Pero cuando lo conseguían, la explosividad de sus jugadores ponía en apuros a la zaga canadiense, a la imagen del disparo que se fue cerca del poste de Oswin Appollis (63') o el que atajó Maxime Crepeau (84').

El partido se había acelerado y Canadá estuvo más cerca que nunca del gol en una contra.

Tani Oluwaseyi se plantó ante el arquero Ronwen Williams y el rechazo parecía un regalo a puerta vacía para Jonathan David pero apareció el central Mbekezeli Mbokazi para obrar el milagro (64').

A falta de un cuarto de hora debutó en el Mundial la estrella canadiense del Bayern Munich, Alphonso Davies, tras superar una lesión en los isquiotibiales.

El asedio canadiense continuó con David poniendo de nuevo a prueba a Williams (78') con un disparo duro que despejó de puños.

Finalmente obtuvo su premio con el tiro cruzado de Eustáquio, tras un balón mal despejado, que llevó a los Canucks a lograr el pase.

"Son héroes canadienses", les dijo el seleccionador Marsch nada más finalizar.