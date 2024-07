Un confiado Kroos no cree que el de España sea el último partido de su carrera

El veterano centrocampista alemán Toni Kroos aseguró confiado que no cree que el partido del viernes contra España, en los cuartos de final de la Eurocopa, vaya a ser el último de su carrera antes de retirarse con 34 años.

En mayo, el jugador del Real Madrid anunció que al finalizar la Eurocopa pondría final a su exitosa carrera, por lo que el duelo del viernes podría ser el último en caso de que la anfitriona quede eliminada.

Preguntado por los periodistas sobre las declaraciones de su compañero en el Real Madrid Joselu Mato, en las que el internacional español declaró que le gustaría "retirar" a Kroos, el alemán respondió: "No siento que vaya a ser mi último partido y haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que no se cumpla".

El campeón del mundo en 2014, que se había retirado de la selección alemana tras la Eurocopa de 2021 y que regresó en marzo pasado, reiteró que el motivo de su vuelta a la 'Mannschaft' fue "el deseo de ganar la Eurocopa".

"Si no hubiese visto la posibilidad de lograrlo (el título), no hubiese vuelto", añadió un Kroos que aseguró "no tener miedo" a lo que le espera cuando cuelgue las botas.

"Es un día que le llega a todos los futbolistas", dijo sonriente. "Gracias a Dios he podido tomar yo la decisión, sin que nadie me empuje a ello o hacerme sentir que lo debería haber hecho antes".

Aunque matizó: "Soy consciente que haga lo que haga, las aficiones o lo que pueda intentar hacer, nunca será tan bueno como jugar al fútbol".

El ganador de seis Ligas de Campeones debutó en el Bayern Múnich en 2007, el mismo año en el que nació el extremo Lamine Yamal, uno de los jugadores más destacados de la selección española en esta Eurocopa, pese a tener sólo 16 años.

"Eso no me hace sentir demasiado joven", bromeó el alemán antes de considerar a Yamal "el más peligroso o al menos uno de los jugadores más peligrosos" del Barcelona la última temporada.