Un club de básquet italiano en crisis se queda con un solo jugador en la cancha

El partido del campeonato de Italia de básquet entre Trapani y Trente tuvo que ser detenido este sábado luego de sólo cuatro minutos de juego cuando el equipo anfitrión se quedó con un solo jugador, en un nuevo episodio de la crisis que sacude al club siciliano.

El Trapani Shark se presentó ante su público con sólo siete jugadores para el partido de la 15ª fecha de la Serie A, de los cuales cuatro procedían de la cantera y contaban con edades de entre 16 y 18 años.

Los tres jugadores profesionales presentes sobre el parquet pidieron ser sustituidos nada más iniciarse el partido, y tomaron camino a vestuarios.

Cuando tres de los cuatro jugadores restantes fueron sucesivamente excluidos por haber cometido cinco faltas personales, a los árbitros no les quedó otra opción que detener el partido cuando el Trente dominaba 26-11.

Poco después, la Federación Italiana de Básquet y la Liga profesional anunciaron en un comunicado conjunto que se reunirán el lunes para estudiar el caso Trapani Shark.

Desde que comenzó la temporada, el club siciliano, que regresó a la Serie A en 2024-25 luego de 32 años de ausencia, sufrió duras sanciones por incumplimientos administrativos y su presidente fue suspendido dos años.

En total le fueron retirados 18 puntos en la clasificación, lo que desencadenó desde finales de noviembre un éxodo de jugadores y entrenadores.

El club siciliano, en desacuerdo con las sanciones, no se presentó al precedente partido de liga, en Bolonia, lo que le costó una multa de 50.000 euros (58.000 dólares).

De no presentarse a un segundo partido consecutivo, habría sido excluido automáticamente del campeonato, por lo que recurrió este sábado a jugadores de las categorías inferiores.