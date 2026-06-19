Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Anitta anima y Brasil gana -

La estrella de la música brasileña Anitta animó la previa del partido de la Seleçao contra Haití, con un concierto en Sao Paulo en el que apareció vestida de lentejuelas con los colores que luego lucieron los futbolistas en Filadelfia.

"Buena suerte para Brasil, ¡que seamos muy felices esta noche!", lanzó Anitta al despedirse.

Los futbolistas de la Seleçao se afanaron por complacerla y ganaron 3-0 a Haití, lo que además supone un bálsamo para el Scratch, que había decepcionado en su debut con un empate frente a Marruecos.

- Homenaje al hincha fallecido -

Antes, en Boston, durante el Escocia-Marruecos, a través de los marcadores del estadio se proyectó la fotografía de Donny Strathie, el aficionado escocés de 76 años fallecido el 14 de junio en un hotel de la capital de Massachusetts, donde había viajado para ver por primera vez a su selección disputar un partido mundialista.

Su fallecimiento repentino provocó una gran tristeza entre el Tartan Army, nombre con el que se conoce a los hinchas escoceses, desplazados en masa a Estados Unidos.

En el minuto 76 del encuentro, los aficionados le homenajearon con una ovación y cánticos tradicionales, aunque el equipo no pudo sumarse al recuerdo con una victoria, ya que Escocia perdió 1-0 frente a Marruecos.

- Koné pasa por el quirófano -

El triunfo 6-0 de Canadá el jueves contra Catar, el primero en un Mundial de los Canucks, que los acerca a dieciseisavos de final, quedó empañado por la terrible lesión sufrida por el volante local Ismaël Koné, una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda de la que ya fue operado.

"Debe recuperarse por completo, pero se perderá el resto de la Copa del Mundo. ¡Volverás más fuerte, Isma!", deseó la federación canadiense.

- Apoyo desde el cielo -

Los pasajeros de un vuelo de Los Ángeles a Seattle que coincidía con el encuentro entre Estados Unidos y Australia se encontraron con que la aerolínea les obsequío la camiseta del Team USA y otros productos relacionados con el Mundial.

Los pasajeros pudieron además ver por las pantallas del avión el triunfo del equipo entrenado por Mauricio Pochettino, que le clasificó para la segunda ronda.

- Neymar está de teletrabajo -

Horas antes de que Brasil jugara contra Haití su segundo partido mundialista, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, comentó en tono jocoso la situación del astro Neymar, que todavía no ha debutado en el torneo por unas molestias.

"¿Neymar? Ni está jugando", dijo Lula durante un acto en Belo Horizonte (sudeste), cuando un niño mencionó al exdelantero del Paris Saint-Germain y Barcelona.

"Ayer vi algo, que Neymar es el primer convocado en teletrabajo del mundo, vi eso en internet", agregó el presidente izquierdista, quizás con el recuerdo de que el futbolista apoyó a su rival, el ultraderechista Jair Bolsonaro, en las elecciones de 2022.

- Partido mil de la Copa del Mundo -

El partido que disputarán el sábado en Monterrey las selecciones de Japón y Túnez será el número 1.000 de la historia de la Copa del Mundo, que en la próxima edición, en 2030, celebrará el centenario de la competición.

Esta cifra refleja el rápido crecimiento del Mundial en los últimos años: el partido 500 se disputó en Estadios Unidos en 1994, cuando participaban 24 equipos, la mitad de los que compiten en la presente edición en Norteamérica.