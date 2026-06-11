Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, que se inicia este jueves en Ciudad de México:

- México suma la primera victoria -

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México se llevó la primera victoria del torneo, en un Estadio Azteca en trance con el primer triunfo del Tri.

Los espectadores que abarrotaron el mítico estadio de la capital mexicana (más de 80.000 espectadores), que por tercera vez en la historia fue el escenario de la inauguración de un Mundial, apenas esperaron nueve minutos para ver el primero gol del torneo, anotado por Quiñones.

- Shakira en la ceremonia de inauguración -

La cantante colombiana fue una de las estrellas musicales que participaron en la ceremonia de inauguración y cantó "Dai Dai", la canción oficial del evento, junto al rey nigeriano del afrobeat Burna Boy.

La ceremonia de unos 15 minutos arrancó con un "Bienvenidos a México" en una coreografía que contó con personajes caracterizados como Moctezuma, que daban la bienvenida a los pueblos del mundo y mujeres en trajes de danza típica.

También actuaron el cantante pop venezolano Danny Ocean, la agrupación Los Ángeles Azules y los colombianos J Balvin y Ryan Castro. El tenor italiano Andrea Bocelli interpretó el himno del Mundial, titulado "DNA".

- Caos en la Fan Fest, enfrentamientos con la policía -

El inicio del Mundial estaba amenazado por diferentes colectivos que en los últimos días se han manifestado masivamente en la capital mexicana.

Ya con el partido empezado, decenas de manifestantes, que reclaman justicia para los desaparecidos en el país, y policías se enfrentaron en los alrededores del Azteca.

En la Fan Fest ubicada en la plaza del Zócalo, miles de aficionados que deseaban ver por pantallas gigantes la ceremonia de inauguración y el partido ingresaron a la zona rodeada de vallas para impedir el acceso de manifestantes, a empujones, y algunos aficionados lanzaron botellas e insultaron a los policías.

Coincidiendo con el pitido inicial, otro grupo que exige justicia por los decenas de miles de desaparecidos que enlutan al país quitó barreras que protegían el perímetro del estadio e intercambió golpes con los agentes que lo resguardan. Armados con palos y bates, otro puñado de jóvenes rompió los vidrios de vehículos policiales.

Una lluvia torrencial que cayó al finalizar el partido puso fin a los incidentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum, que ya había anunciado que no estaría presente en el Azteca, finalmente renunció también a ver el partido en la Fan Fest por las protestas y vio el triunfo de su selección en un centro deportivo en una zona popular de la capital.

- La selección de RD Congo ya está en EEUU -

La selección de la República Democrática del Congo, cuya preparación se vio perturbada por la epidemia del virus ébola en su país, fue autorizada a ingresar en territorio estadounidense por las autoridades del país.

De esta manera, los Leopardos, ya pueden comenzar a preparar su participación en el Mundial, donde se enfrentarán el 17 de junio a Portugal en Houston, antes de medir fuerzas con Colombia y Uzbekistán.

- Primer entrenamiento de Irán -

Irán, otra selección que ha tenido una preparación complicada, en este caso por la guerra en Oriente Medio y la dificultad para tener visados de entrada a Estados Unidos, realizó un primer entrenamiento abierto a los medios en Tijuana.

La delegación cambió de planes por las tensiones entre Teherán y Washington y finalmente se concentra en la población fronteriza del norte de México en lugar de Arizona, donde inicialmente iba a tener su campo base.

- Cerveza más barata -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una baja del 20% del precio de la cerveza, la bebida alcohólica más popular en su país, con ocasión del Mundial.

"Todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) durante el Mundial", expresó el mandatario en un acto público, recibiendo los aplausos de los pobladores.