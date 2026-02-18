Ucrania ve "escandaloso" que Rusia y Bielorrusia tengan su bandera en Paralímpicos

Ucrania consideró este miércoles que es "escandaloso" que el Comité Paralímpico Internacional (CPI) autorice a los deportistas rusos y bielorrusos a competir con sus banderas e himnos en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-15 de marzo).

Seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos fueron admitidos para el evento, indicó el martes a la AFP el CPI, una decisión que marca un paso más en la reintegración de estas dos naciones, vetadas de la escena internacional desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022 por parte de Moscú, con el apoyo de Minsk.

"La decisión de los organizadores (...) de autorizar a los asesinos y a sus cómplices a participar en los Juegos Paralímpicos con sus banderas nacionales es a la vez decepcionante y escandalosa", afirmó el ministro ucraniano de Deportes, Matvii Bidny, en la red social X.

"Las banderas de Rusia y Bielorrusia no deben estar en los eventos deportivos internacionales que aboguen por la igualdad, la integridad y el respeto. Son banderas de regímenes que han hecho del deporte una herramienta de guerra, mentira y desprecio", añadió.

"En Rusia, el deporte paralímpico se ha convertido en un pilar para las personas que Putin ha enviado a Ucrania a matar y que han vuelto de Ucrania heridas y con discapacidades", añadió el ministro.

"Darles una plataforma significa dar voz a la propaganda de guerra", denunció.

El Comité Paralímpico Ruso (RPC) recibió cupos para participar en Milán-Cortina en tres deportes: dos en esquí alpino (un hombre y una mujer), dos en esquí de fondo (un hombre y una mujer) y dos en snowboard (dos hombres).

Por su parte, Bielorrusia tendrá cuatro representantes, los cuatro en esquí de fondo (un hombre y tres mujeres).

Un representante del CPI, Craig Spence, dijo el martes a la AFP que los deportistas de Rusia y Bielorrusia serán tratados como "los de cualquier otro país".

Eso quiere decir que podrán desfilar en la apertura como cualquier otra delegación, llevar su bandera y escuchar el himno de su país si se proclaman campeones.

El presidente del Comité Paralímpico Ucraniano, Valery Sushkevich, declaró el martes a la AFP que estaba "indignado" pero rechazó cualquier llamamiento a un boicot del evento.