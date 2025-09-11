U15: ultimando los detalles

Los peloteros que conforman la Selección Nacional U15 mantienen una intensa preparación para buscar ese cupo al Mundial 2026, en el Premundial que jugarán en Ciudad Juárez. Ayer, el grupo entrenó por la mañana como parte de su preparación previa a su viaje rumbo a México, prevista para la noche de hoy 11 de septiembre, informó la Federación Panameña de Béisbol, en un comunicado. El equipo realizó un juego simulado con los lanzadores activados y bateadores buscando hacer buenos contactos. En el partido vio acción el lanzador Fernando Pérez, asignado para abrir el primer juego del Premundial ante EEUU, programado para el día de apertura del torneo, el 13 de septiembre a (3:00 p.m. hora local en México), a las 4:00 p.m. en Panamá.

Además vieron acción los lanzadores Jaykel Baúles y Ahdair Pinilla, para hoy en la mañana, el conjunto volverá a hacer un trabajo en el terreno de juegos, previo a su viaje. El mánager Ángel Chávez también ensayó jugadas de toque de sacrificio, para avanzar a los corredores en los senderos. Para el domingo 14, Panamá enfrentará a México (8 p.m.) en el juego 2 de la Ronda Regular; luego ante Costa Rica el lunes 15 (4 p.m.) y cierra esta etapa ante Nicaragua, el martes 16 (8:00 p.m.).