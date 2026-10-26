Tres cosas que dejó el Gran Premio de EEUU de Fórmula 1

Kimi Antonelli está a las puertas del salón de la fama de la Fórmula 1, ya que solo necesita dos puntos más para convertirse en el campeón más joven de la Gran Carpa y en el primer italiano en lograrlo en 73 años.

Su contundente triunfo el domingo en el Gran Premio de Estados Unidos fue calificado como "el mejor hasta la fecha" por el jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien demostró que las Flechas de Plata siguen siendo el equipo a batir.

A falta de cinco carreras para el final, la AFP repasa tres cosas que dejó la novena victoria del prodigio italiano, de 20 años, en una temporada excepcional:

1. Antonelli madura rápido y ahora es estratega

Las desgracias y dificultades de su compañero de equipo y rival más cercano, George Russell, ponen de manifiesto la rapidez con la que Antonelli ha pasado de ser un chico atrevido y de talento precoz a convertirse en un competidor cada vez más maduro.

Wolff calificó el éxito del domingo como "la carrera de un campeón que aún no es campeón", todo un piropo para su número uno, que ya logró impresionantes victorias en Mónaco y Monza.

Es como si su paso de la adolescencia a los veinte años lo hubiera llevado a un nivel superior de pilotaje, más soberbio y completo, añadiendo una dimensión estratégica al ritmo natural que lo distinguía.

Antonelli cruzó la meta sin problemas con la estrategia de una sola parada, la misma de Russell, que comenzó la temporada como favorito para el título de pilotos y ganó la primera carrera en Australia.

Pero el británico tuvo que conformarse con el octavo puesto en Austin, el mínimo necesario para mantener vivas sus opciones de título, y sufrió una dura penalización de cinco segundos al principio del GP.

Russell admitió que no pudo mantener el ritmo ni el estilo necesarios.

Antes de la prueba, Antonelli visitó a Wolff en su despacho.

"Entra, se sienta en mi silla, sube los pies a la mesa y charla sin parar diciendo: '¡Esto es muy divertido! ¡No estoy pensando en el campeonato en absoluto!', con una especie de entusiasmo juvenil, como si fuera algo surrealista", contó el director.

Wolff añadió que esta forma de afrontar un día tan importante en su incipiente carrera era "algo innato en él y no algo que se pudiera entrenar".

El propio Antonelli reconoció que el triunfo en Texas fue mejor que el de Monza, donde salió 19º en la parrilla, debido a la forma en que él y su equipo desarrollaron el rendimiento durante el fin de semana y ejecutaron su audaz estrategia tras asegurarse la pole.

Wolff comentó que la actualización del equipo fue difícil de gestionar para los pilotos y añadió que el estilo de Antonelli "se pega al coche", mientras que Russell "simplemente sufrió muchísimo".

2. Red Bull se queda sin neumáticos y sin audio

Tras dos victorias consecutivas, el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen y su equipo Red Bull sufrieron una dura derrota en Austin.

Se quedaron, momentáneamente, sin comunicación por radio, sin neumáticos y sin trabajo en equipo, ya que Isack Hadjar se mostró reacio a facilitarle el adelantamiento al neerlandés pese a las órdenes del equipo.

El joven piloto francés, que salió tercero y terminó sexto, pidió una revisión y un nuevo diseño del embrague, achacando el problema a la mala cobertura de la radio, ya que "tenía el mapa equivocado y perdía un segundo por vuelta" con los neumáticos duros.

Sus quejas hicieron eco de las del tetracampeón.

"Quizá deberíamos empezar a comunicarnos en lenguaje de signos, probablemente sea más barato", dijo Verstappen, que quedó tercero por detrás del Ferrari de Charles Leclerc. "Es un desastre, realmente frustrante".

Añadió que Red Bull estuvo "un poco mediocre" en la carrera y que fracasó su estrategia de comenzar con dos tandas de neumáticos blandos.

3. La frustración de Ferrari

Un fin de semana con gran potencial se convirtió en una decepción para Ferrari, ya que perdió terreno en la clasificación final y sus pilotos terminaron segundo (Leclerc) y cuarto (Lewis Hamilton) en la carrera.

La Scuderia había liderado las tres sesiones de entrenamientos libres.

"Charles aspiraba a la P1", afirmó el jefe del equipo, Fred Vasseur. "Cuando terminas en P2, no estás contento, pero me gusta esta sensación. Y si no hubiera sido por el coche de seguridad virtual al final, Lewis podría haber remontado y adelantado a Max para hacerse con el tercer puesto".

"Pero, a veces, esta frustración es buena", agregó.