Tras un sorteo convulso, Canadá afina detalles para el Mundial

La primera actuación canadiense de alto perfil en el escenario del Mundial 2026 no salió bien: la leyenda del hockey Wayne Gretzky pronunció mal varios nombres de países durante el sorteo del certamen, lo que provocó burlas generalizadas.

Pero una vez terminado el evento, la semana pasada en Washington, "fue como si se hubiera disparado la pistola de salida" de la carrera hacia la mayor cita del fútbol, dijo Jessie Adcock, que lidera los esfuerzos de organización en Vancouver.

A diferencia de Toronto, la otra ciudad canadiense anfitriona, Vancouver cuenta con la experiencia de haber celebrado los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010. Pero será la primera vez de la Copa del Mundo en Canadá, organizadora del evento junto a Estados Unidos y México.

Los siete partidos en Vancouver, de más de 600.000 habitantes, se jugarán en el renovado BC Place, un estadio diferente al de las 16 sedes del certamen, según explicó Adcock a la AFP.

"Es uno de los pocos estadios urbanos de esta Copa del Mundo", afirmó. "Está situado en el corazón de nuestro centro".

La falta de vivienda y el abuso de sustancias son problemas graves en la urbe, especialmente en el barrio de Downtown Eastside, cerca del BC Place.

La FIFA tiene normas estrictas sobre las "zonas limpias" alrededor de las sedes mundialistas y algunos han expresado su preocupación por los desplazamientos forzados.

"El contrato de la ciudad con la FIFA exige que se tomen medidas para 'embellecer' la ciudad", dice a la AFP Laura Macintyre, abogada y activista de la Pivot Legal Society de Vancouver.

"Las redadas callejeras ya se producen casi a diario", afirmó, añadiendo que los compromisos vancouverenses con la FIFA ofrecen "una justificación conveniente para acelerar e intensificar los desalojos".

Adcock afirmó que Vancouver "no tiene absolutamente ninguna intención de desalojar a ninguna población vulnerable" y que publicará "un plan de acción en materia de derechos humanos" relacionado con sus obligaciones con la FIFA.

- Escasez de habitaciones -

El BC Place también acogió la gira "Eras" de Taylor Swift en diciembre pasado.

Para la época los precios de los hoteles se multiplicaron por seis, lo que, según algunos expertos, evidenció la persistente escasez hotelera, un problema que aún no se ha solucionado.

Promotor inmobiliario y trabajador del sector turístico, Stanley Dee teme que la reputación de Vancouver se vea afectada si los aficionados no encuentran alojamiento.

"Si realmente acaba siendo una fiesta difícil, puede que tengamos dificultades para atraer este tipo de eventos en el futuro", afirmó Dee.

Adcock señaló que aumentar la oferta hotelera es una prioridad para Vancouver y que la demanda del Mundial podría satisfacerse con habitaciones anunciadas en sitios web como Airbnb.

También señaló que las selecciones que jugarán la primera fase en la ciudad -Australia, Nueva Zelanda, Suiza- traen buenas noticias para el potencial turístico, incluido el turismo de montaña.

- ¿Fue "inteligente" ser sede? -

La candidatura de Vancouver tampoco se enfrenta a una incertidumbre presupuestaria significativa, ya que ha recibido compromisos firmes del gobierno provincial de Columbia Británica.

Pero en Toronto, donde la provincia y la ciudad siguen discutiendo sobre el dinero, algunos ya han declarado que la decisión de presentar la candidatura ha sido un error.

"Creo que habrá mucha celebración", dijo a la AFP el concejal Josh Matlow. "Dicho esto, ¿fue una decisión inteligente por parte de la ciudad aceptar (ser sede)?... Yo diría que no".

Matlow afirmó que los contratos clave, incluidos los de seguridad, seguían sin firmarse debido a la falta de claridad en la financiación.

"No quiero que la ciudad cargue esto a una tarjeta de crédito", sostuvo.

El papel de Gretzky en el Mundial puede haber terminado, pero la cobertura burlona que siguió a su aparición en el sorteo supuso otro golpe para él.

Gretzky es muy criticado en Canadá por su supuesta cercanía con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha dicho que desea convertir a Canadá en el 51° estado de su país.

"No son todos nombres muy conocidos, lo reconozco", escribió el destacado columnista deportivo Cathal Kelly en el Globe and Mail, refiriéndose a los países que Gretzky pronunció mal, entre ellos Macedonia del Norte, Jordania y Curazao.

"Pero si tuviera que decirlos en voz alta ante hasta mil millones de espectadores, me habría tomado la molestia de practicarlos".