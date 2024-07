Tras caer en París, el número uno mundial de esgrima carga contra los jueces

El georgiano Sandro Bazadze, número uno del mundo, cargó contra los jueces de los Juegos Olímpicos de París al caer eliminado este sábado en los octavos de final de la prueba de sable masculino: "Me matan por segunda vez".

El Grand Palais, sede de la esgrima en las justas parisinas, ha albergado muchas exposiciones desde su creación en 1900, y el imponente Bazadze proporcionó una de las más memorables.

El georgiano, que el lunes cumple 31 años, se negó a dejar la pista y gritó a la referí española Vanesa Chichón, luego de que esta acudiera al video para dictaminar que el egipcio Mohamed Amer había conseguido el toque de la victoria 15-14.

El dos veces campeón europeo siguió gritándole después, pero Chichón lo ignoró y abandonó la pista del Grand Palais, en el centro de París.

"Los jueces, como en Tokio, me matan por segunda vez", dijo Bazadze a periodistas poco antes de dejar la arena, en referencia a la derrota en semifinales contra el tricampeón olímpico Aron Szilagyi en 2021.

"En Tokio destruyeron mi vida, por poco acaban mi carrera", dijo. "Regresé y me torné en el número uno del mundo, me preparé para los Juegos Olímpicos, pero ella me mató".

Bazadze dio un show en la capital francesa. Los asistentes llegaron a abuchearlo, pero él pareció no enterarse mientras extendía los brazos suplicando, en vano, a otros oficiales.

Al final, terminó dejando el Grand Palais sin renunciar a sus quejas, fundamentadas en que, según su criterio, el uso del video no era habitual en los Olímpicos.

"Mi carrera está acabada, terminó", afirmó. "¿Cómo puedo volver si los árbitros me matan todo el tiempo?".

Sus amagos de colgar el sable coincidieron con promesas de no dejar morir el asunto del supuesto error arbitral.

"Llegué a los Juegos en malas condiciones en mi vida", dijo. "No lo dejaré así. Juro por mis hijos que haré algo".