Torneo “Panama Open 8” inició con fuerza para elevar el nivel del frontenis internacional

Con la participación de delegaciones de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá se llevó a cabo en las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia la ceremonia inaugural del Torneo Internacional de Frontenis “Panama Open 8”.

Los ocho países invitados buscarán llevarse los máximos galardones en las categorias A, B, C, Máster y Femenino. El sistema del certamen es validar triunfo a la dupla que llegue primero a los 21 puntos, programado a un solo set.

De acuerdo con los organizadores, Panama Open 8 tendrá cobertura en las finales destinadas para sábado 28 de marzo a través de la pantalla de Ser Tv Deportes; además de contar con la tradicional narración de Omar Claro, reconocida voz en el deporte del Frontenis.

El frontenis es una disciplina que sigue creciendo en Panamá, proveniente de la derivación del juego de pelota vasca y el frontón. Se trata de un juego en donde los participantes deberán golpear la pelota con una raqueta y utilizar su fuerza, velocidad y astucia para mandarla al frontis y que caiga en una zona estratégica en donde su rival no pueda llegar.