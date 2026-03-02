Deportes

Tomasito con sólida victoria en el Premio Carlos Espino Guanti

Cortesía | El caballo Tomasito, ganador del Premio Carlos Espino Guanti. Este fue guiado por el jinete, Jimmy Ricardo Carrión, en la carrera realiza en el Hipódromo Presidente Remón.
ML | El atleta panameño Alonso Edward recibe reconocimiento.
ML | Don Augusto Samuel Boyd Paredes propietario de Tomasito recibió de Carlos Espino Guanti el trofeo del triunfo.
ML | Caballo El Sajón.
Alex Pacheco García
02 de marzo de 2026

El caballo nacional Tomasito dejó a todos sus rivales contando las huellas y terminó ganando el Premio Carlos Espino Guanti en la jornada dominical en el Hipódromo Presidente Remón.

Tomasito criado en el Haras San Isidro fue guiado a la meta por Jimmy Ricardo Carrión, actual líder de la estadística de jinetes y entrenado por Luis Paz Rodríguez para el Stud Dani Sam.

La carrera desde el inicio fue dominada en un duelo entre Nevado y Sol Alazan, seguidos de Don Augusto, Tomasito y Proud Tómas. Ya entrando en los últimos 400 metros los punteros bajaban la velocidad y por fuera aparecía Tomasito.

Entrando a lo derecho, Tomasito despegaba mientras de atrás venía Sol Premier para ocupar la segunda posición, por nariz Don Augusto capturaba el tercer lugar, seguido de Sol Alazan y en la quinta posición Proud Tomás.

Tomasito posible inscrito para el Clásico Heraclio Barletta Bustamante cerró los 1,200 metros con un tiempo de 1,13.3. En el recinto de los ganadores le correspondió al homenajeado Carlos Espino Guanti, entrenador ganador del Clásico del Caribe 2016 con el ejemplar El Tigre Mono, entregar el trofeo al propietario de Tomasito, Augusto Samuel Boyd Paredes.

“Agradezco a todos los dueños de caballos que me han apoyado para que mi carrera haya sido un éxito”, expresó Carlos Espino Guanti.

El Sajón se llevó el Hándicap Alonso Edwards

Alex García Pacheco | El Sajón con la conducción de Luis Eduardo Arango logró la victoria en el Hándicap dedicado al destacado atleta panameño Alonso Edward.

Este ejemplar propiedad del Stud Dozal, entrenado por Vicente Prescott con asistencia de Mitsael Henríquez, cronometró la distancia de 1,200 metros en 1,14.1 venciendo a Amador Ring.

En cortas palabras Alonso Edwards dijo que cuando era “pelaito” junto a su padre asistían al hipódromo, por lo que le trajo buenos recuerdos. “No importa las medallas ni los logros que he hecho internacionalmente para mi lo que más satisfactorio es compartir con mi pueblo y saber que ellos han disfrutado cada paso que he dado”, manifestó el corredor panameño. El Sajón devolvió $12 dólares a la primera posición.

