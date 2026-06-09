Tomando el ritmo mundialista

En un ambiente relajado, de camaradería y muchas sonrisas, pero de concentración y responsabilidad, los jugadores de la Selección Mayor masculina de fútbol de Panamá completaron ayer su segundo día seguido de preparación en su campamento base en el complejo Nottawasaga Resort, en New Tecumseth, Ontario, Canadá, unos 90 kilómetros en el norte de Toronto. En una sesión ligera enfocada en el mantenimiento del equipo de cara a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la jornada inició por la mañana, con ejercicios de movilidad y estiramientos, antes de dar paso a dinámicas recreativas como fútbol tenis, en una práctica diseñada principalmente para mover las piernas y mantener al grupo activo tras los recientes días de competencia y viaje. “La verdad me siento feliz por estar aquí en un segundo Mundial, no es fácil”, indicó Yoel Bárcenas, quien dijo presente en el plantel panameño en Rusia 2018. “Creo que tenemos un poco más de ilusión porque sentimos que podemos hacer historia”, destacó. Una noticia alentadora fue la participación en la práctica grupal del portero Luis “Manotas” Mejía y el capitán Aníbal Godoy, quienes llegaban con molestias físicas. Panamá debuta en el Mundial frente a Ghana el 17 de junio en el Toronto Stadium.