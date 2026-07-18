Tom Cruise, Madonna, Shakira y Justin Bieber, las otras estrellas de la final mundialista

El espectáculo anunciado para la final del Mundial está a la altura de un torneo fuera de lo común: de Tom Cruise a Madonna, pasando por Justin Bieber, Shakira y BTS, el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, se convertirá este domingo en "el escenario más grande del mundo" durante la final España-Argentina.

Tras cinco semanas y media de competición y 104 partidos en tres países (México, Estados Unidos y Canadá), con la participación por primera vez de 48 selecciones, la Copa del Mundo de fútbol conocerá al final a su campeón.

Pero antes de saber si el ganador será la Albiceleste de Lionel Messi o la Roja de Lamine Yamal, los 80.000 espectadores en el estadio y los miles de millones de telespectadores de todo el planeta verán desfilar a estrellas del "showtime" durante la ceremonia de clausura y luego en el concierto en el entretiempo de una final a la que asistirá el presidente estadounidense Donald Trump.

En el primer acto, que comenzará a las 13h30 local (17h30 GMT) se espera la participación de Tom Cruise. Tras su descenso en rápel en el Stade de France durante el traspaso del fuego olímpico entre París 2024 y Los Ángeles 2028, todavía se desconoce qué número tiene reservado la estrella de Hollywood.

Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, intérpretes del himno oficial "Desire", también estarán presentes.

El streamer estadounidense IShowSpeed, con 160 millones de suscriptores, y el rapero Post Malone también han sido invitados, mientras que el himno estadounidense será interpretado por la cantante y actriz ganadora del Óscar Jennifer Hudson.

- FIFA promete un descanso de 15 minutos -

Pero es el segundo acto, un concierto de 11 minutos en el descanso del partido, el que genera más expectativas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha prometido que será "el mayor escenario de todos los tiempos".

Y en este "halftime show" al más puro estilo Super Bowl, dirigido por el cantante de Coldplay Chris Martin, con un reparto muy internacional e intergeneracional, la estrella estadounidense Madonna, que acaba de sacar un nuevo álbum a los 67 años, compartirá cartel con el canadiense Justin Bieber, el grupo de K-pop surcoreano BTS y Shakira, ya curtida en Copas del Mundo.

Escuchada durante toda la competición, "Dai Dai", la canción de la colombiana a dúo con la estrella del afrobeat Burna Boy, volverá a resonar en el estadio.

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y un coro neoyorquino acompañado por Coldplay también participarán en este concierto, que tiene como objetivo recaudar fondos para un programa a favor de la educación impulsado por la FIFA y la ONG Global Citizen, cofundada por Chris Martin.

La FIFA ha asegurado que el descanso del partido no excederá los 15 minutos que marca el reglamento, con 11 minutos para las diferentes actuaciones y el resto para montar y desmontar el escenario y regar el césped.

Pero en la final del Mundial de Clubes que se disputó hace justo un año en el mismo estadio, la pausa duró algo más de 24 minutos para permitir la celebración de un espectáculo similar.