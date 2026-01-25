Tien derrota a Medvedev en el Abierto de Australia y logra cuartos de final en un Grand Slam

El tenista estadounidense Learner Tien derrotó al tres veces finalista Daniil Medvedev en el Abierto de Australia el domingo y se clasificó por primera vez para los cuartos de final de un Grand Slam, pese a necesitar un descanso por un sangrado nasal.

El deportista de 20 años, que coronó un 2025 espectacular al ganar el título ATP Next Gen, aplastó al ruso por 6-4, 6-0 y 6-3 en solo 1 hora y 42 minutos en la Margaret Court Arena.

El cabeza de serie número 25, Tien, se colocó de esta manera en un enfrentamiento de cuartos de final contra el alemán Alexander Zverev, cabeza de serie número 3.

Tien es el cuartofinalista más joven en individuales masculinos en Melbourne Park desde Nick Kyrgios en 2015. También es el estadounidense más joven en alcanzar los cuartos de final en un Grand Slam desde Andy Roddick en 2002 en el Abierto de Estados Unidos.

"Es una sensación increíble. Es muy especial lograrlo, sobre todo aquí", dijo el jugador de tenis, que ganó su primer título profesional en Metz (Francia) en noviembre.

"Siempre es muy especial para mí volver y jugar aquí. Desde que vengo aquí, cada año el apoyo del público ha sido increíble", añadió.

Tien vio su impulso interrumpido cuando necesitó tratamiento por una hemorragia nasal. Pero el partido se reanudó tras un descanso de siete minutos, y Tien se llevó el set.

Después de eso, todo fue para el estadounidense, que ganó 10 juegos consecutivos. Pero Medvedev, contra todo pronóstico, ganó tres juegos que le dieron un atisbo de esperanza, antes de que Tien recuperara el control y se lanzara por la victoria.