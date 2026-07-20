"Tengo que mantener los pies en el suelo", insiste Evenepoel en el Tour

El ciclista belga Remco Evenepoel estimó este lunes, en el segundo y último día de descanso del Tour de Francia 2026, que debe mantener "los pies en el suelo" en la última semana de competición para conservar su segundo puesto en la clasificación general.

"Por el momento, todo va bien pero no tengo que acelerarme ahora, tengo que mantener la concentración, los pies en el suelo y trabajar por mi puesto en la clasificación y defenderla con todas mis armas", afirmó el corredor del equipo Red Bull Bora en una conferencia de prensa organizada con motivo de la segunda jornada de descanso.

"Creo que tengo que concentrarme en el hecho de conservar mi segunda posición, tengo que hacer todo lo posible para ello, así que voy a concentrarme en mí mismo al 100% y tratar de hacer la tercera semana de mi vida", añadió el doble campeón olímpico.

Un día después de su victoria en el Plateau de Solaison en la 15ª etapa y del abandono del danés Jonas Vingegaard, Evenepoel es segundo de la general del Tour a cinco minutos del líder destacado, el esloveno Tadej Pogacar.

Cuenta con 58 segundos de margen sobre el mexicano Isaac del Toro y con 1 minuto y 23 segundos de ventaja sobre el joven francés Paul Seixas, en la víspera de la contrarreloj entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains (26,1 km), donde Evenepoel espera poder demostrar sus grandes dotes en ese tipo de pruebas.

"Es un buen recorrido. Creo que el descenso es límite para una crono, muy rápido y muy técnico, también un poco peligroso, pero es así para todo el mundo, así que habrá que darlo todo desde el principio y terminar bien porque el final no es fácil", explicó.