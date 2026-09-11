Team Panamá participa en izada de banderas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El Team Panamá participó en la ceremonia de izada de banderas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, como parte de las actividades previas al inicio oficial de la competencia, según informó el Comité Olímpico de Panamá.

Panamá estuvo representado por los atletas Kelly Aparicio, de levantamiento de pesas, y Raúl Antadillas, de natación, además de la jefa de misión, Lysbeth De Voitier.

Durante el acto se realizó también el intercambio de presentes entre las delegaciones y la organización, una tradición de este tipo de eventos deportivos que reúne a los países participantes.

La ceremonia se desarrolló un día antes de la inauguración oficial de los Juegos, prevista para mañana, cuando comenzará la actividad deportiva.