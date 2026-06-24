Taylor Fritz, baja en Eastbourne para llegar en mejores condiciones a Wimbledon

El tenista estadounidense Taylor Fritz, número 7 del ranking ATP, se retiró el miércoles del torneo ATP 250 de Eastbounre (Reino Unido) sobre hierba con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a Wimbledon, indicó en Instagram.

El doble vigente campeón en Eastbourne debía haber entrado en liza el miércoles contra el británico Jan Choinski (N.106), procedente del cuadro de clasificación.

Finalmente ha sido reemplazado en el cuadro por otro británico, el N.220 Felix Gill.

Luego de la baja, el martes, del brasileño Joao Fonseca (N.27), tocado en el hombro derecho, el torneo de Eastbourne ha perdido en dos días a sus dos mejores jugadores y cabezas de serie.

Si bien Fritz, de 28 años, no habló de lesión para justificar su baja en Eastboure, el estadounidense ya se había apartado del circuito entre finales de marzo y mediados de mayo para curar una tendinitis de rodilla.

"Detesto causar baja", escribió en Instagram. "Pero con Wimbledon a la vuelta de la esquina (29 de junio a 12 de julio) debo tomar la decisión que me dé más opciones de estar al 100%" sobre la hierba del All England Cub.

Una decisión "decepcionante" y tomada a última hora, añade el N.7, que aseguró haber esperado "hasta el final del entrenamiento prepartido para tomarla".