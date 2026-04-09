Tatum vuelve al Madison Square Garden en un juego clave para los Celtics

Jayson Tatum intentará dejar de lado las emociones en su regreso al Madison Square Garden este jueves, cuando los Boston Celtics buscarán asegurar el segundo puesto de la Conferencia Este de la NBA con una victoria sobre los New York Knicks.

El astro estadounidense hará su primera aparición en el mítico estadio de Manhattan desde que sufrió allí una rotura del tendón de Aquiles en el cuarto partido de las semifinales de la Conferencia Este de la temporada pasada.

"Nervios, ansiedad", dijo Tatum a los periodistas sobre lo que sentía después de la sesión de tiro del jueves. "Todas las cosas que probablemente esperarían después de la última vez que jugué aquí".

Hace once meses, Tatum fue sacado cargado de la cancha en el último cuarto del cuarto partido de la serie que los Celtics perdieron ante los Knicks. Finalmente abandonó el pabellón en silla de ruedas.

Lo operaron al día siguiente y, contra todo pronóstico, regresó esta campaña. Debutó en marzo con los Celtics en plena lucha por ingresar a los playoffs.

Tatum, de 28 años, dijo que el hecho de que los Celtics, liderados por Jaylen Brown, se hubieran colocado entre los aspirantes al título de la NBA alimentó su deseo de volver este curso.

"La manera en que afrontaron este año, lo bien que jugaron, el éxito que tuvieron esta temporada, obviamente es un factor motivador", dijo.

"Volver a un equipo que tiene la oportunidad de competir por un campeonato es una parte importante de la decisión", añadió.

Con un registro de 54-25, los Celtics aventajan por tres partidos y medio a los Knicks en la lucha por el segundo puesto del Este, donde los Detroit Pistons ya han asegurado la primera posición.

Una victoria de los Celtics este jueves les garantizaría el segundo puesto, pero tendrán que conseguirla sin Brown, quien fue descartado por una tendinitis en el tendón de Aquiles.

Tatum jugará por primera vez partidos en noches consecutivas desde su regreso.

En los 15 juegos desde su debut esta temporada, promedia 21,6 puntos y 9,8 rebotes por encuentro.

Dijo que decidió que prefería jugar en noches seguidas y quitarse de encima su regreso al Garden.

"Podría haber descansado hoy y jugar mañana, pero creo que se trata de decidir enfrentar el desafío de frente y ponerme el uniforme esta noche", afirmó.