Tadej Pogacar y Urska Zigart, en pareja se compite mejor

"Estar juntos nos sienta bien": a menudo separados durante la temporada, Tadej Pogacar y su novia Urska Zigart admiten estar especialmente felices cuando pueden coincidir en las mismas competiciones, como ocurre este fin de semana en el Campeonato de Europa en el sur de Francia.

No estaba nada claro que Pogacar, ganador de los dos últimos títulos mundiales -el último de ellos el pasado domingo-, fuera a acudir a este Europeo, que no es precisamente la prueba más glamourosa o prestigiosa del calendario, pero seguramente el aspecto personal he pesado en su decisión de participar.

Puede disfrutar así de unos días en Francia con la que es su pareja desde hace seis años, Urska Zigart, que es también eslovena e igualmente ciclista profesional.

Ella disputará el sábado la carrera en línea femenina y él la masculina del domingo.

"Para ella es importante estar aquí. Está muy motivada para mañana (sábado). Y me ayuda también venir, hemos compartido el viaje, pasamos los días juntos, compartimos la habitación. Así es más fácil para los dos", explicó Pogacar este viernes a los periodistas en su hotel de Valence.

Durante el Tour de Francia, que ganó por cuarta vez este año, el ciclista esloveno de 27 años se quejó en varias ocasiones de todo el tiempo que debe pasar alejado de su novia y del domicilio que ambos comparten en Mónaco.

- De Ruanda a Francia -

Ese factor condiciona en parte su calendario y Pogacar no oculta que una eventual participación en la Vuelta de España, una carrera de tres semanas posterior al Tour de Francia y que se disputa entre agosto y septiembre, no se ajusta para nada a su deseo de "pasar más tiempo con Urska".

"Si fuera posible, iríamos siempre a las mismas carreras, pero evidentemente no lo es. Así que disfruto más de este tipo de momentos", dijo Pogacar en alusión a un Europeo en el que ambos participan con los colores de Eslovenia.

Pogi estaba además muy unido a la madre de Urska, que falleció en 2022. Le rindió homenaje el año pasado en la clásica Lieja-Bastoña-Lieja.

Este año se pudo ver a Pogacar como aficionado de lujo cuando desde uno de los bordes de la carretera alentó a su novia durante el Tour de Romandía, en Suiza, donde Zigart fue segunda.

La pareja estuvo además con la selección eslovena en el reciente Mundial de Ruanda. Acudieron al país africano con varios días de adelanto y pudieron estar allí entrenando juntos durante una semana y media.

- "Nos hace avanzar" -

"Desde el Tour (de Francia, terminado el 27 de julio) hemos estado separados apenas una semana, cuando él estaba en Canadá (para los GP de Quebec y Montreal, a mediados de septiembre). Intentamos pasar el máximo de tiempo juntos. En este momento, eso nos hace avanzar", señala por su parte Zigart, un año mayor que su novio.

"La temporada es larga. Algunos días no tengo motivación para entrenar. Otros días le pasa a él. Entonces nos animamos mutuamente y nos impulsamos a ir. Estar juntos nos hace también mantener los pies en el suelo, nos hace bien a los dos", añadió la corredora del equipo AG Insurance Soudal, que tiene como objetivo acabar el sábado en el Top 10 del campeonato europeo.

Pogacar se presenta por su parte como principal favorito a pesar de que el danés Jonas Vingegaard y el belga Remco Evenepoel también estarán en la carrera europea.

El año pasado, Pogacar se enfadó mucho cuando su novia no fue seleccionada para los Juegos Olímpicos de París. Inicialmente convocado para ese evento, finalmente renunció.

Esta vez las aguas están calmadas con la Federación Eslovena, como prueban el reciente Mundial y este Europeo.

"El viaje desde Ruanda ha sido largo y solo pudimos pasar rápidamente por casa, pero me siento relamente bien", confió Pogacar, decidido a subir a lo más alto del podio el domingo.