Swiatek se pasea hasta una nueva final en Roland Garros tras ganar a Gauff

A un paso de su cuarto Roland Garros: la polaca Iga Swiatek, número 1 mundial, se impuso sin complicaciones en su semifinal ante la estadounidense Coco Gauff (3ª) por 6-2 y 6-4, este jueves, y el sábado buscará coronarse de nuevo en la tierra batida de París.

Después de llevarse esta 'final anticipada', Swiatek será clarísima favorita en el último partido, que disputará contra una de las jugadoras revelación de esta edición, la italiana Jasmine Paolini (15ª del mundo) o la rusa de 17 años Mirra Andreeva (38ª).

Swiatek se siente en casa en París. Siempre que llegó a la final (2020, 2022, 2023) consiguió luego llevarse el trofeo y acaricia de nuevo el objetivo. Sería su quinto título del Grand Slam ya que además fue campeona en el Abierto de Estados Unidos en 2022.

Cerraría así una gira europea sobre tierra de ensueño, en la que ganó en los WTA 1000 de Madrid y Roma. Si es también la campeona en Roland Garros cerrará un 'triplete' que nadie consigue desde la mítica Serena Williams en 2013.

Para Gauff (20 años), campeona del US Open en 2023 y que al término del torneo parisino subirá del número 3 al 2 en el ranking mundial, no hubo milagro ante una jugadora que se le da especialmente mal y con la que ha perdido ahora en once de sus doce enfrentamientos.

Uno de los reveses previos había sido en la final de Roland Garros en 2022. Entonces, la polaca solo le permitió ganar cuatro juegos (6-1, 6-3). Esta vez Gauff se llevó seis, pero cayó igualmente en dos sets y sin tener grandes opciones en un partido de sentido único.

- Sin opción -

El primer set fue desde el principio prácticamente un paseo para una Swiatek muy sólida ante una Gauff superada por completo y que multiplicó las imprecisiones. El primer juego del partido fue ya un 'break' para la número 1, que con otro mediada la manga terminó apuntándose un parcial de 6-2 con comodidad.

Solo en un momento Gauff pareció tener esperanzas de reaccionar, cuando hizo un 'break' en el segundo set para ponerse 3-1 a favor. Pero la polaca encadenó ahí cuatro juegos seguidos, con dos roturas de servicio incluidas, para ponerse 5-3.

Gauff cortó la caída libre sufriendo para ganar con su saque para el 5-4, pero Swiatek puso punto final al partido a continuación con su servicio (6-4), tras 1 hora y 37 minutos.

"Ha sido un partido intenso. En el segundo set estuvo muy reñido, cuando nos rompimos el saque una a otra. Pero pude finalmente ser coherente con mi estrategia e ir a por todas en la parte final del partido", celebró Swiatek en su mensaje a los espectadores desde la pista, instantes después de su victoria.

El camino hacia la final para la estrella polaca ha sido muy tranquilo en todas las rondas de esta edición salvo en una, en la segunda, donde estuvo al borde de la eliminación contra la exnúmero 1 mundial japonesa Naomi Osaka, que llegó a disponer incluso de una bola de partido.