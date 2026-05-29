Swiatek pide una "reacción" en Roland Garros tras lesiones por paneles publicitarios

¿Hay que mover las lonas y los paneles publicitarios del fondo de las pistas en Roland Garros? La número 3 mundial, Iga Swiatek, pidió este viernes a los organizadores del torneo que reaccionen tras varias lesiones en los últimos días.

Primero fue el belga Alexander Blockx, que tuvo que retirarse antes de la segunda ronda después de torcerse el tobillo derecho en las lonas del fondo de la pista.

Este viernes fue la turca Zeynep Sönmez quien se enganchó los pies en un panel publicitario.

La jugadora de Estambul, que disputaba un partido de dobles con la alemana Tatjana Maria, se vio obligada a abandonar.

"No vi los incidentes, pero he oído hablar de ellos", afirmó Swiatek este viernes en rueda de prensa.

"Si pasan este tipo de cosas, tiene que haber una reacción", insistió la polaca tras su victoria en tercera ronda contra su compatriota polaca Magda Linette.

"En tierra batida, a veces necesitamos más espacio porque la pelota bota más alto", desarrolló la número 3 mundial, cuatro veces campeona en París.

"Espero que ellos (los organizadores del torneo) coloquen en otro sitio", los elementos del fondo de la pista, "o que los mensajes publicitarios se muestren de otra manera, porque es peligroso", concluyó.

También este viernes, la ucraniana Marta Kostyuk (15.ª) consideró "muy peligrosos" los elementos del fondo de la pista, recordando las lesiones de los belgas David Goffin en Roland Garros en 2017 (a causa de una lona) y Kirsten Flipkens en Abu Dabi en 2021 (panel publicitario).

"Intento ser muy prudente con eso", prosiguió. "En segunda ronda, mi rival jugó un globo muy profundo. No fui a por esa pelota al máximo, prefiero perder el punto antes que lesionarme", argumentó la única jugadora invicta en tierra batida esta temporada.

Preguntada por el interés que habría en retirar los elementos del fondo de la pista, Kostyuk se mostró poco esperanzada.

"No lo sé. Sinceramente, tengo la sensación de que ciertas reglas no se pueden cambiar, pase lo que pase. No importa cuánto se hable del tema o cuánto luches, son las reglas", suspiró la ucraniana.