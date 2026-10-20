Swiatek causa baja en Ningbo y se aleja del Masters de fin de temporada

Iga Swiatek, con una lesión en el muslo izquierdo, causó baja antes de su entrada en liza en el WTA 500 de Ningbo (China), donde esperaba sumar puntos para clasificar al Masters de fin de año, anunciaron este martes los organizadores.

La polaca, 9ª en la Race antes de Ningbo, está en lucha con Karolina Muchova (7ª) y Marta Kostyuk (10ª) por el octavo y último boleto todavía en juego para el torneo que reunirá a las ocho mejores jugadoras de la temporada en Indian Wells (8-15 de noviembre).

La checa no juega esta semana, mientras que la ucraniana está compitiendo en Ningbo.

"Tras madurarlo bien, he decidido retirarme del torneo", explica Swiatek, citada por la organización del torneo chino. "Tengo un problema recurrente en el muslo izquierdo desde hace unas semanas y creo que la decisión correcta es darme tiempo para descansar y curarme", agregó la polaca, ganadora de seis 'Grandes' en su carrera.

Swiatek (9ª del mundo) es reemplazada en el cuadro de Ningbo por la rusa Anastasia Zakharova (111ª), que se enfrentará el miércoles en segunda ronda (Swiatek estaba exenta de la primera ronda en su calidad de segunda cabeza de serie) a la checa Marie Bouzkova (26ª).