La etapa de la Copa del Mundo de esquí alpino que iba a disputarse en Tremblant (Canadá) a comienzos de diciembre fue suspendida debido a la falta de nieve, anunció este miércoles la Federación Internacional de Esquí (FIS).

El programa en la localidad de la provincia de Quebec contaba con dos pruebas de gigante femenino.

"Debido a la falta de nieve, las pruebas de gigante femenino valederas para la Copa del Mundo de esquí previstas los días 5 y 6 de diciembre fueron anuladas", indicó la FIS en un comunicado en el que abre la puerta a que sendas competiciones se disputen más adelante a lo largo de la temporada.

Habrían supuesto el tercer y cuarto gigantes femeninos de la temporada, antes del primer fin de semana de pruebas de velocidad en Beaver Creek (Estados Unidos), que comienza el 11 de diciembre.

La etapa de Tremblant, que figura en la Copa del Mundo femenina desde 2023, ya había sido anulada en 2024 por los mismos motivos.