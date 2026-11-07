Sudáfrica aplasta a la Italia de Quesada, 66-7 en Campeonato de Naciones de rugby

Sudáfrica no tuvo piedad de la Italia de Gonzalo Quesada, a la que derrotó por 66-7 este sábado en Turín en partido de la cuarta jornada del Campeonato de Naciones de rugby.

La vigente bicampeona del mundo mantiene así la cabeza de la clasificación del Hemisferio sur, con cuatro victorias y otros tantos bonus positivos, para sumar 20 puntos, cinco más que Nueva Zelanda, que este sábado visitará a Escocia.

Desde su llegada a Europa, el seleccionador Rassie Erasmus y sus Springboks repetían una y otra vez que la Nazionale, pese a haber perdido sus partidos en el inicio de este novedoso torneo y a las numerosas bajas (Menoncello, Brex, Lamaro), era un rival para no fiarse.

El mensaje fue perfectamente asimilado por los jugadores, que desbordaron y asfixiaron a los italianos, a los que superaron en todos los sectores del juego y a los que castigaron con nueve tries.

El huracán sudafricano, impresionante por fuerza y dominio, se llevó por delante a la Nazionale en apenas veinticinco minutos con cinco ensayos (38-0), con Sacha Feinberg Mngomezulu en plan estelar, autor del primer try y sin errores en el pateo.

El apertura de 24 años, la nueva sensación del rugby sudafricano, firmó 26 puntos (100% de acierto), aunque sufrió un pequeño susto al tener que salir a la hora de juego para seguir el protocolo de conmoción, antes de volver para los diez últimos minutos.

Los italianos, que se fueron al descanso con una desventaja de 45 puntos, tiraron de orgullo al inicio del segundo periodo, ayudados también por los numerosos cambios introducidos por Erasmus (Kolisi, Wiese, Toit, Nche y Marx, autor de dos ensayos) poco después de la reanudación.

Los Azzurri salvaron el honor con un ensayo de Federico Ruzza, transformado por Tommaso Allan (52-7, 62'), para evitar quedarse a cero por primera vez desde julio de 2025, en un test perdido por 45-0, también ante Sudáfrica.

Sudáfrica cerrará la primera fase del torneo contra Francia e Irlanda.