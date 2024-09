Sudáfrica aplasta a Argentina y gana el Rugby Championship

Con dos tries anotados por Aphelele Fassi y Pieter-Steph du Toit, Sudáfrica aplastó este sábado a Argentina 48-7 en Mbombela para ganar su segundo título del Rugby Championship.

Los Pumas, que perdían ya 27-7 al descanso, fueron sumando amonestaciones, con una tarjeta amarilla y posterior roja para Pablo Matera y otras dos amarillas para los hermanos Mateo y Santiago Carreras.

El wing Cheslin Kolbe, el pateador Malcom Marz y el centro Jesse Kriel también cruzaron la línea de ensayo para los 'Springboks', cuyo título anterior en el Rugby Championship databa de hace cinco años.

"Estamos intentando jugar de manera más ofensiva, queremos ser más físicos, dominar en el scrum y hoy trabajamos muy bien. Fue una semana de aprendizaje, como en el colegio", señaló el seleccionador sudafricano Rassie Erasmus, haciendo referencia a la derrota en Santiago del Estero.

El medioscrum Jaden Hendrikse, que para sorpresa general fue designado para tirar a palos, logró dos conversiones y un penal, mientras que el sustituto Handré Pollard pateó tres conversiones.

Todos los puntos de los Pumas fueron anotados por el apertura Tomás Albornoz, que logró convertir luego de anotar su 'try' ante los más de 45.000 espectadores presentes en el Mbombela Stadium.

Sudáfrica cerró esta competición de seis rondas entre los equipos del hemisferio sur con 25 puntos, luego de superar en la tabla al defensor del título Nueva Zelanda (16 puntos), Argentina (14) y Australia (5).

- Etzebeth, récord de partidos -

Los 'All Blacks', nueve veces campeones del Rugby Championship, cerraron una decepcionante campaña con una victoria por 33-13 sobre Australia en Wellington el sábado.

Antes del partido en Mbombela, los ojos estaban puestos en dos jugadores de los Springboks, el segundo línea Eben Etzebeth y el apertura Manie Libbok, por razones muy diferentes.

Para Etzebeth supuso su 128ª aparición con la camiseta verde de Sudáfrica, convirtiéndose en el jugador que ha disputado mayor número de partidos. El jugador de 32 años completó los 80 minutos.

Libbok por su parte estaba en el foco tras haber fallado un penal hace una semana contra los Pumas, que permitió a Argentina ganar 29-28 e impedir ya entonces que los Springboks se proclamasen campeones.

Este falló provocó varias críticas hacia el jugador en redes sociales, pero Erasmus demostró la fe en Libbok dándole la titularidad.

Sin embargo, dio la responsabilidad de tirar a palos por primera vez a Hendrikse, que anotó tres de los seis que tuvo.

Sudáfrica aplicó una presión intensa y sin descanso desde el inicio del partido, y obtuvo sus primeros resultados a los ocho minutos, cuando Fassi logró el 'try' y Hendrikse la conversión.

- Lesión de Chocobares -

Argentina seguía sin poder salir de su mitad de campo cuando, seis minutos más tarde, Du Toit derribó a varios Pumas para lograr otro try, con nueva conversión de Hendrikse. Cuando Argentina por fin empezó a entrar en el campo rival, logró la recompensa con el try de Albornoz en el minuto 19 y la posterior conversión.

Pero la diferencia de siete puntos entre ambos equipos no duró demasiado. Primero fue un penal de Hendrikse y después, tras una tarjeta amarilla para Mateo Carreras, Fassi y Kolbe anotaron sendos tries. Hendrikse no logró transformar ninguna de las dos conversiones, pero cerraron la primera mitad con un contundente 27-7.

Además de la tarjeta amarilla, Argentina también sufrió la lesión de Santiago Chocobares a los 26 minutos, reemplazado por Lucio Cinti.

Argentina quedó reducida a 13 hombres tras la tarjeta amarilla de Santiago Carreras, y Marx, Du Toit y Kriel anotaron tries, todos ellos convertidos por Handré Pollard.

Los 'Springboks', vigentes dobles campeones del mundo, se toman ahora un descanso hasta principios de noviembre, cuando viajen a Europa para jugar test contra Escocia, Inglaterra y Gales.