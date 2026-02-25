Spurs encadenan diez victorias por primera vez en una década y Pistons baten a Thunder

Los San Antonio Spurs sumaron el miércoles su décimo triunfo consecutivo en la NBA y le pisan ya los talones a los Oklahoma City Thunder, que cayeron en el duelo de líderes de conferencia ante los Detroit Pistons.

Estas son las escenas principales de la jornada en la liga de básquet norteamericana.

- Wembanyama, poco inspirado -

Sin necesidad de un Victor Wembanyama dominante en ataque, los San Antonio Spurs firmaron una remontada en la cancha de los Toronto Raptors hasta imponerse por 110-107.

Los texanos encadenaron así su décimo triunfo seguido, una racha que no protagonizaban desde la campaña 2015-2016.

Wembanyama, con sus 2,24 metros de altura, marcó su ley en la pintura de San Antonio colocando 5 tapones, con los que llegó a la astronómica cantidad de 20 en los últimos cuatro partidos.

El pívot francés no estuvo tan inspirado en la faceta ofensiva, con apenas 12 puntos en una serie de 3-12 en tiros de campo.

Los Spurs volvieron a basar la victoria en el acierto de sus tiradores, con 17 triples convertidos de 39 intentos (44%).

El escolta Devin Vassell conservó la inspiración con 5 triples y 21 puntos en un juego en el que San Antonio levantó 15 puntos en contra en la segunda mitad ante Toronto, quinto clasificado del Este.

- Cunningham y Duren tumban a OKC -

Con esta victoria San Antonio se colocó a sólo dos victorias de los Thunder, líderes de la Conferencia Oeste.

Los vigentes campeones dieron la cara en Detroit sin su trío estelar - Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren - pero acabaron sucumbiendo por 124-116.

El base Cade Cunningham, gran responsable de que los Pistons comanden el Este, marcó las diferencias en ambos lados de la cancha con 29 puntos, 13 asistencias, 3 robos y 3 tapones.

El pívot Jalen Duren, el otro All Star de Detroit, sumó 29 puntos y 15 rebotes.

Por los Thunder, el pívot Jaylin Williams logró la mayor anotación de su carrera, 30 puntos, y capturó 11 rebotes.

Desde la lesión de Gilgeous-Alexander, el MVP (Jugador Más Valioso) de la pasada temporada, los Thunder suman cuatro derrotas en nueve partidos y vuelven a ser superados por los Pistons en el balance general de la NBA.

- Cavs tropiezan sin Harden -

Los Cleveland Cavaliers cayeron 118-116 ante los Milwaukee Bucks con la ausencia de James Harden, quien se fracturó el pulgar de la mano derecha el martes.

La Barba, cuya llegada a Cleveland este mes reimpulsó a los Cavs, estará de baja por un tiempo todavía indeterminado.

Tampoco saltaron a la pista de Milwaukee Donovan Mitchell y Evan Mobley, las otras figuras de Cleveland, reservados por precaución.

El pívot Jarrett Allen fue la mejor arma ofensiva de los visitantes, con 27 puntos y 11 rebotes.

Por los locales, que siguen sin recuperar a Giannis Antetokounmpo, destacó el escolta Kevin Porter Jr. con 20 puntos.