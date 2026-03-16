Smart Eros impuso su ley ante los nativos más veloces

Smart Eros se adjudicó la versión 62 del Clásico Heraclio Barletta Bustamante con la conducción de Yonis Lasso.

Una explosión de velocidad se vivió durante esta gran prueba que reunió a los diez ejemplares nacionales veloces del patio por una bolsa de $38,100 dólares. Fue una carrera en la que el factor partida fue clave para el ejemplar ganador. Inmediatamente sonó el timbre, en los 6 furlongs, Royal Smile, Smart Eros y Dandy del Peligro tomaron la iniciativa de irse la punta.

En un segundo lote, muy cerca, venían Tomasito, El Experto y Sol Alazán y un poco alejado, pero cerca estaba el resto de los participantes. Al entrar en la curva final, el pensionista del Fair Ground Stable, propiedad de José Miguel Alemán, venía cómodo hasta cruzar el disco de las sentencias.

El público estuvo enloquecido y emocionado por presenciar tan vistoso encuentro de gigantes. Este ejemplar, criado en el Haras Cerro Punta, registró un tiempo de 1.13 exacto para la distancia de 1,200 metros y tuvo el entrenamiento de Alberto Paz Rodríguez. El Smart Eros tiene un puesto asegurado en el velocidad de los importados, el Francisco Arias Paredes y Alberto Arias Espinosa a efectuarse el domingo 19 de abril, si sus propietarios ratifican su presencia en el cierre de inscripciones el próximo 9 de abril.

En el recinto de ganadores le correspondió a entregar la copa a Heraclio Barletta hijo y lo recibió Juan Carlos Paz Rodríguez, en representación del propietario del ejemplar ganador. Es importante destacar la labor titánica del equipo de trabajo para traerlo en buenas condiciones para esta prueba clásica.

Detrás de Smart Eros llegó Cyrano, que capturó el segundo lugar viniendo de atrás, El Experto, Sol Catire Bello y Royal Smile