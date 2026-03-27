Sinner tumba a Zverev y regresa a la final del Masters 1000 de Miami

El italiano Jannik Sinner derrotó el viernes al alemán Alexander Zverev y avanzó a la final del Masters 1000 de Miami, en la que pugnará por su segundo título.

Sinner, numero dos mundial, se impuso por séptima vez consecutiva a Zverev (4º), esta vez por marcador de 6-3 y 7-6 (7/4) en casi dos horas de juego.

El italiano se presentará como favorito indiscutible a la final del domingo ante el checo Jiri Lehecka, número 22 de ATP y debutante en una final de nivel Masters 1000.

Con un triunfo, Sinner se convertirá en el primer tenista en completar el doblete de títulos de Indian Wells y Miami, conocido como Sunshine Double, desde Roger Federer en 2017.