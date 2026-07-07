Sinner se acerca a su segunda final consecutiva en Wimbledon

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, logró este martes el pase a semifinales del torneo londinense, en busca de su segundo título, tras ganar al alemán Jan-Lennard Struff, 74 del ranking, por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3.

Por su parte, el reciente ganador de Roland Garros, el alemán Alexander Zverev, dio un paso adelante en su deseo de sumar un segundo título de Grand Slam en 2026 al pasar a cuartos, tras derrotar en cuatro sets al checo Jiri Lehecka, 14 del ranking.

En su partido contra Struff, Sinner logró la cuarta victoria sobre el alemán en otras tantas confrontaciones entre ambos.

Struff, a sus 36 años, es el jugador de más edad en haber llegado por primera vez a cuartos de un Grand Slam en la era Open.

Sinner busca en Wimbledon el quinto título de Grand Slam de su carrera, apenas un mes después de su sorprendente eliminación en segunda ronda de Roland Garros.

"Hemos trabajado mucho, especialmente después de París, intentando entender qué salió mal allí", explicó Sinner tras su victoria ante Struff.

"En cualquier caso, hoy fue un test enorme, pero me sentí realmente cómodo desde el punto de vista físico", añadió el italiano.

Sinner podría medirse en semifinales contra el serbio Novak Djokovic, octavo del mundo en la actualidad, que aspira a sus 39 años a lograr un histórico vigesimoquinto título de Grand Slam.

Para enfrentarse a Sinner, el serbio debe ganar este martes al canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto jugador mundial.

- Victoria de Zverev -

Por su parte, el alemán Alexander Zverev, número tres del ranking mundial, cuyo partido contra el checo Lehecka se había interrumpido el lunes cuando ambos jugadores iban empatados a tres juegos, en el cuarto set, selló el martes su pase a cuartos, ganando por 6-4, 7-5, 3-6 y 7-6 (8/6).

El duelo había sido interrumpido el lunes en virtud del toque de queda específico de Wimbledon, que establece que los partidos no pueden terminar más tarde de las 23H00 locales (22H00 GMT), salvo que solo queden unos pocos puntos por disputarse.

Ganador a principios de junio en París de su primer título de Grand Slam, a sus 29 años, Zverev logró por primera vez pasar a cuartos en Wimbledon.

Zverev se enfrentará el miércoles en cuartos de final al estadounidense Taylor Fritz (séptimo del mundo), que se impuso el lunes en tres sets al kazajo Alexander Bublik (undécimo del ranking).

En la competición femenina, la estadounidense Coco Gauff, séptima del ranking, se clasificó para su primera semifinal de Wimbledon al derrotar a su compatriota Jessica Pegula, cuarta del mundo.

Gauff, de 22 años, que no había ganado un partido sobre pasto desde 2024 antes de encadenar cinco victorias en el césped londinense, se impuso a su compatriota por 4-6, 6-3, 6-3.

La estadounidense busca su tercer título de Grand Slam, tras ganar el US Open de 2023 y Roland Garros en 2025.

En semifinales, Gauff se enfrentará a la checa Karolina Muchova, décima del ranking, que derrotó por 7-6 (7/4) y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka, que fue número uno mundial y ahora es decimocuarta del mundo.

Muchova nunca había superado la primera ronda en sus cuatro participaciones anteriores en Wimbledon, pero en junio conquistó el torneo sobre césped de Bad Homburg, en Alemania.