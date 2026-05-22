Sinner regresa a Roland Garros un año después de su derrota: "Es agradable"

El número uno del mundo, Jannik Sinner, afirmó este viernes que volver a Roland Garros es "agradable", a pesar de que le trae recuerdos de la icónica final del año pasado, que perdió en cinco sets ante Carlos Alcaraz tras dejar escapar tres bolas de partido.

El jugador de 24 años regresa a París 12 meses después como el gran favorito para ganar el Grand Slam que falta en su colección debido a la baja por una lesión en la muñeca del vigente doble ganador Carlos Alcaraz.

Antes de hablar con los periodistas en el día de atención a los medios, previo al inicio oficial del torneo el domingo, Sinner tuvo tiempo de entrenarse en la pista principal de Roland Garros, la Philippe Chatrier.

Luego dijo que volver a pisar la pista central para pelotear fue "una sensación especial" y añadió: "Es un torneo muy especial para mí, y ha ido siendo cada vez mejor año tras año, y el año pasado estuvimos muy cerca".

"Pero las sensaciones y la conexión con el público fueron muy bonitas. Muchos niños, que es algo que me encanta ver. Sí, también fue muy bonito subir las escaleras, la salida a pista. Y, por supuesto, todavía pienso en lo que pasó, pero sigo teniendo sensaciones muy positivas", dijo.

Con Alcaraz fuera de combate por lesión y Sinner encadenando una racha de 29 victorias consecutivas, parece que hay poco que se interponga en el camino del italiano hacia su primer título en Roland Garros —y su quinto grande-.

Sinner llega imbatido en la gira sobre tierra batida y, al conquistar los títulos de Masters 1000 en Montecarlo, Madrid y Roma, se convirtió en el segundo jugador, después de Novak Djokovic, en ganar los nueve torneos de categoría 1000.

- Presión añadida -

"Ha sido un periodo muy largo pero muy positivo. Tengo la suerte de estar en esta posición", dijo.

"Creo que siempre es mejor estar en una posición en la que ganas y empiezas a sentirte cansado que encontrarte muy bien pero perder un par de rondas", continuó.

Sin embargo, Sinner es consciente de que este periodo inédito de dominio supone una presión adicional en Roland Garros.

"Todo el mundo intenta, ya sabes, ganarme, pero eso también es lo más normal", señaló.

"Tienes que estar preparado. Los partidos al mejor de cinco sets son un poco diferentes. Te dan un poco más de tiempo para entender cómo ganar a un jugador, e incluso si empiezas mal, potencialmente puedes encontrar la manera de entrar en el partido", analizó.

El primer cabeza de serie iniciará su recorrido en Roland Garros contra el francés Clement Tabur, invitado por la organización.