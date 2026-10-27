Sinner participará en el Six Kings Slam saudita en diciembre

El tenista italiano Jannik Sinner, que renunció a su final de temporada por una lesión en la rodilla izquierda, anunció este lunes que participará en el "Six Kings Slam", un torneo de exhibición en Arabia Saudita aplazado a finales de diciembre debido a los ataques hutíes.

El italiano de 25 años, que lleva sin jugar desde la final ganada en Wimbledon el 12 de julio, compartió en su cuenta de Instagram un cartel con su rostro que anuncia su participación en ese evento, que reúne a los mejores jugadores del planeta.

Inicialmente previsto a finales de octubre, el torneo fue aplazado a causa de los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita, y se disputará entre el 27 y el 30 de diciembre.

Otros eventos deportivos previstos en el reino del Golfo también se han visto sacudidos por la actualidad, siendo el más destacado el Dakar 2027, que tal y como anunciaron el domingo sus organizadores, se disputará en otro país.

El italiano brilló en el inicio de temporada con cinco Masters 1000 ganados de forma consecutiva (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid y Roma), convirtiéndose en el segundo jugador de la historia en haber ganado los nueve torneos de esa categoría, después del serbio Novak Djokovic.

Sin embargo, su gran decepción del año llegó en Roland Garros, torneo al que llegaba como favorito por la ausencia de Carlos Alcaraz pero del que se despidió en segunda ronda, aunque logró resarcirse semanas después con su corona en Wimbledon.