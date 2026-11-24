El italiano Jannik Sinner, N.2 del mundo, que no compite desde su título en Wimbledon en julio, fue operado de su rodilla derecha este martes en Finlandia, informó la prensa italiana.

No se ha dado ninguna fecha para el regreso a los entrenamientos del antiguo número uno mundial. Según la prensa, la estrella del tenis italiano podría estar alejada de las pistas durante tres meses más, lo que le privaría del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año (17-31 de enero de 2027).

Según las cadenas de televisión Rai y Sky Sport, así como el diario deportivo La Gazzetta dello Sport, Sinner, de 25 años, fue operado por el profesor Lasse Lempainen, prestigioso especialista en el mundo del deporte en lesiones de rodilla, en una clínica de Turku, en el oeste de Finlandia.

Contactado por la emisora regional de la Rai para el Alto Adigio, la región natal de Sinner, el médico del jugador, Herbert Schönhuber, precisó que la intervención había salido bien. Consistió en un alargamiento de la banda iliotibial, presentada por el doctor Schönhuber como la solución menos invasiva.

Ganador este año de cinco Masters 1000 consecutivos (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma) y de Wimbledon, Sinner no ha vuelto a jugar desde el Grand Slam londinense debido a una tendinopatía en la rodilla derecha y a una inflamación alrededor de la banda iliotibial.

El italiano consultó a varios especialistas y siguió tratamientos conservadores antes de decidirse a pasar por el quirófano. Pospuso en varias ocasiones su regreso a la competición antes de dar por terminada su temporada a principios de octubre.

Desde entonces, Sinner ha perdido su puesto de número 1 del mundo, que ocupa el alemán Alexander Zverev.