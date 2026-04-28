Sinner derrota a Norrie y se mete en cuartos del Masters 1000 de Madrid

El N.1 del mundo, Jannik Sinner, derrotó al británico Cameron Norrie (23º) 6-2, 7-5 para clasificar este martes a cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

En cuartos, Sinner se medirá con el ganador del duelo entre el checo Vit Kopriva (66º) y el joven y prometedor español Rafael Jódar (42º).

El italiano, que había cedido un set en segunda ronda ante el francés Benjamin Bonzi, dominó ampliamente la primera manga ante Norrie, pero tuvo alguna dificultad más en la segunda, aunque terminó imponiéndose en 1 hora y 26 minutos.