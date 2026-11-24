El número 2 mundial Jannik Sinner confirmó este martes que se ha sometido a "una pequeña operación" en la rodilla derecha para tratar la lesión que le tiene apartado del circuito ATP desde su título en julio en Wimbledon.

La intervención quirúrgica, anunciada unas horas antes por las cadenas de televisión Rai y Sky Sport así como por el diario deportivo La Gazzetta dello Sport, fue realizada por Lasse Lempainen, un especialista con gran reputación en el deporte por su trabajo con las lesiones de rodilla, en una clínica de Turku, en Finlandia.

La prensa italiana estima que Sinner, de 25 años, podría seguir de baja otros tres meses, lo que le dejaría sin poder disputar el primer grande de 2027, el Abierto de Australia (17 al 31 de enero).

"Me he sometido a una pequeña operación para mejorar el estado de mi banda iliotibial. Echo mucho de menos la pista y ahora voy a comenzar mi proceso de recuperación", declaró Sinner en su comunicado, sin dar una fecha estimada para su regreso a la competición.

"En los últimos meses, junto a mi equipo, hemos intentado todo para tratar la lesión sin tener que recurrir a la cirugía. Después de unos progresos muy esperanzadores al principio, mi rodilla no reaccionó desafortunadamente como todos esperábamos", reconoció.

Ganador este año de cinco Masters 1000 seguidos (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma) y de Wimbledon, Sinner no juega desde ese torneo londinense debido a una tendinopatía de la rodilla derecha y una inflamación alrededor de la banda iliotibial.

El italiano consultó a varios especialistas y siguió tratamientos conservadores antes de decidirse a pasar por el quirófano. Pospuso en varias ocasiones su regreso a la competición antes de dar por terminada su temporada a principios de octubre.

Desde entonces, Sinner ha perdido su puesto de número 1 del mundo, que ocupa el alemán Alexander Zverev.

Sinner estuvo la semana pasada presente en Turín para asistir al inicio del Masters ATP, un torneo en el que no pudo defender su título de 2025 pero al que acudió para cumplir con compromisos de sus patrocinadores.