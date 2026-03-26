Sinner barre a Tiafoe rumbo a semifinales del Masters 1000 de Miami

Sin dejarse sets en el camino, el italiano Jannik Sinner se plantó este jueves en las semifinales del Masters 1000 de Miami con otro inapelable triunfo ante el estadounidense Frances Tiafoe.

Sinner, número dos mundial, apabulló a Tiafoe (20) por un doble 6-2 en apenas 71 minutos, en el primer partido del jueves.

Desde el juego inicial, en el que quebró el servicio de Tiafoe, el italiano desplegó un tenis arrollador con 14 aces (por 4 de su rival) y sin conceder una sola pelota de break.

Ganador este mes del Masters 1000 de Indian Wells, Sinner se encuentra a sólo dos pasos de completar un doblete de títulos conocido como el Sunshine Double, que nadie logra en el tenis masculino desde Roger Federer en 2017.

Su rival en las semifinales, el viernes, salía del último cruce de cuartos, entre el argentino Francisco Cerúndolo y el alemán Alexander Zverev.

La otra semifinal la disputarán el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka.