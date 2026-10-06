Sin recuperarse de la rodilla, Jannik Sinner pone fin a la temporada

Sin recuperarse de la lesión en la rodilla derecha que le impide jugar desde su título en Wimbledon, en julio, el tenista Jannik Sinner, número 1 mundial, anunció este martes que pone fin a la temporada.

"Junto con los médicos hemos decidido que necesito un tratamiento para la rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente", declaró el italiano en un mensaje de video difundido a través de sus redes sociales.

Triste por perderse un final de temporada que cerrará con el Masters y las finales de la Copa Davis, ambas en Italia, Sinner declaró: "En este momento también tengo que pensar en mi carrera a largo plazo".

"Así que haré todo lo posible para volver al 100%", concluyó su mensaje el italiano de 25 años y ganador de cinco Grand Slams.

Apenas unos minutos antes, su equipo de comunicación avanzó la noticia y precisó que el tratamiento se debe "a una inflamación en la rodilla" y que se descarta por ahora una intervención quirúrgica.

- Seis torneos ganados en 2026 -

Según la prensa italiana, el tenista sufre de una tendinopatía en la rodilla derecha y de una inflamación de la banda iliotibial, y consultó el viernes pasado en Lyon al doctor Bertrand Sonnery-Cottet, especializado en las lesiones de rodilla.

El sábado se anunció su renuncia al Masters 1000 de Shanghái, apenas unos días después de ser baja en el ATP 500 de Pekín, donde defendía título.

De esta manera, Sinner pone fin a una temporada 2026 con un balance de 44 victorias y solo tres derrotas, con seis títulos conquistados (para un total de 30), entre ellos Wimbledon y una inédita serie de cinco Masters 1000 consecutivos (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma).

También sufrió una gran desilusión en Roland Garros, el único Grand Slam que falta en su palmarés.

Ausente el vigente campeón, el español Carlos Alcaraz, Sinner llegó a París como grandísimo favorito gracias también a sus tres victorias en los torneos preparatorios de la gira de tierra batida (Montecarlo, Madrid y Roma).

Pero víctima de un golpe de calor en el tercer set cuando estaba a un solo juego de la victoria, el italiano fue eliminado en segunda ronda en París por el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

- ¿Cambio de número 1? -

La ausencia de Sinner debería suponer también un cambio de número 1 de la ATP, ya que tenía que defender muchos puntos en los últimos torneos tras sus victorias la temporada pasada en Viena, el Masters 1000 de París y en el Masters ATP de Turín, que da 1.500 puntos al ganador.

Con sus 11.000 puntos en la clasificación mundial, Sinner solo dispone ya de 1.280 puntos de ventaja sobre Alexander Zverev, que está firmando la mejor temporada de su carrera.

Campeón de sus dos primeros títulos de Grand Slam en 2026, en Roland Garros y en el US Open, semifinalista del Open de Australia y finalista de Wimbledon, el alemán fue eliminado en los cuartos de final del torneo de Pekín, pero será uno de los favoritos en el Masters 1000 de Shanghái, que comienza el miércoles.

Zverev, de 29 años, no tuvo grandes resultados en los últimos torneos del año (semifinales en el Masters 1000 de París y una final en Viena como lo más destacado, perdiendo en ambas ocasiones frente a Sinner), por lo que podrá sumar muchos puntos.