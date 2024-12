Simeone recuerda que no ha ganado un partido en Barcelona pero "sí una Liga"

El técnico argentino del Atlético, Diego Simeone, recordó este viernes que, pese a no haber ganado al Barcelona en su feudo en las diecisiete oportunidades que ha tenido, con un balance de diez derrotas y siete empates, sí que le arrebató un campeonato liguero.

"En la vida menos mal que pasan cosas, en Barcelona no he ganado un partido, sí una Liga, pero es el desafío de intentar mejorar. Los números hablan por sí solos, evidentemente no he dado con la clave hasta hoy", señaló Simeone.

El entrenador destacó que los jugadores están trabajando bien en bloque desde hace un mes y medio, como demuestran las once victorias seguidas, seis de ellas en LaLiga.

El equipo "busca en cada partido el lugar para hacer daño al rival para competir y mejorar y nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien, me gusta su juventud en la mitad de la cancha, donde juega muy bien al fútbol", afirmó antes de destacar el papel del brasileño Raphinha: "Es de los mejores de la Liga por comportamiento, valentía y forma de jugar".

En cuanto a la baja de la estrella azulgrana, Lamine Yamal, Simeone indicó que se trata de un "futbolista extraordinario", que "viene creciendo enormemente", y que está entre "los mejores que hay en la parte ofensiva".

"Características similares a él el Barcelona no tiene, pero cuenta con Ferran, Olmo, Fermín", añadió.

También fue interrogado por las declaraciones del centrocampista Pablo Barrios a la Cadena SER al calificar al Atlético de "equipazo" con opciones de pelear por LaLiga.

"Tenemos los mismos puntos que el año pasado, la diferencia es que el Barcelona no tiene los mismos puntos ni el Madrid ni el Girona. Estamos recorriendo nuestros caminos, los resultados de los rivales nos dirán hasta dónde podemos competir", aseveró Simeone.