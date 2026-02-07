Shiffrin alaba la "determinación" y "tenacidad" de Vonn

Mikaela Shiffrin, la otra estrella estadounidense del esquí alpino, alabó este sábado la "tenacidad" y la "determinación" de Lindsey Vonn, que a sus 41 años y pese a una grave lesión de rodilla la pasada semana, buscará el domingo una medalla en el descenso de los Juegos Olímpicos.

"Estoy deseando verlo. Creo que todos estamos deseándolo. Su tenacidad y la determinación que muestra con estos Juegos Olímpicos y el hecho de seguir fiel a sus valores es absolutamente magnífico", declaró la esquiadora que ha logrado 108 victorias en pruebas de la Copa del Mundo, todo un récord.

Vonn, de 41 años, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, pero no deja de insistir desde el primer momento en que no va a renunciar a su objetivo olímpico.

"Ella ya ha logrado cosas increíbles a pesar de las lesiones, incluso por encima de ellas. Estoy segura al 100% de que todo es posible", apuntó Shiffrin.

"Yo les voy a animar", dijo, aludiendo también a las estadounidenses Breezy Johnson y Jacqueline Wiles.

Shiffrin llegó este sábado a Cortina d'Ampezzo, la sede olímpica del esquí alpino femenino.

A sus 30 años, ha sido casi invencible esta temporada, con siete victorias en ocho carreras.

De entrada, Shiffrin confirmó ya que tiene pensado competir en Italia en tres pruebas: eslalon, gigante y combinada por equipos.

En su palmarés tiene dos oros olímpicos (eslalon en 2014 y gigante en 2018), pero su última experiencia en los Juegos, la de Pekín 2022, fue especialmente amarga al irse sin medalla.