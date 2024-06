Sha'Carri Richardson no clasifica a los 200 metros planos de Paris-2024

El sueño de Sha'Carri Richardson de competir en los 100 y 200 metros de los Juegos Olímpicos de París-2024 quedaron truncos el sábado al no lograr clasificar en la segunda distancia en el preolímpico estadounidense de Eugene, Oregón.

Richardson, campeona mundial de los 100 metros, había registrado el viernes en semifinales una increíble marca personal de 21,92 segundos, pero este sábado en la final solo pudo terminar cuarta con 22,16 segundos.

La final de los 220 metros la ganó la medallista de bronce olímpica de la distancia en Tokio-2020, Gabby Thomas, con 21,81 segundos, por delante de Brittany Brown (21,90 segundos) y McKenzie Long (21,91 segundos).

Thomas estaba encantada con una victoria que la vuelve a poner en camino para luchar por la corona olímpica de 200 metros.

"Esto es increíble", dijo Thomas. "Sabía que necesitaba hacer el trabajo hoy y este es el primer paso: no hay medalla de oro en París si no me metía en el equipo hoy".