Serena Williams regresará al tenis en el Torneo de Queen's

Serena Williams regresará al tenis profesional en el torneo femenino de dobles de Queen's entre el 8 y el 14 de junio, anunciaron los organizadores este lunes.

Williams, de 44 años, campeona de 23 torneos de Grand Slam en individuales, no ha jugado desde su derrota en tercera ronda en el US Open de 2022.

"Las buenas noticias viajan rápido", publicó en redes sociales la leyenda, junto con un vídeo suyo en la pista con un vestido de tenis totalmente blanco de Nike y con su teléfono vibrando sin parar de fondo.

Su inminente regreso era evidente desde que en diciembre se reveló que había vuelto a inscribirse en el programa antidopaje, un requisito previo para poder jugar de nuevo en el circuito.

En aquel momento negó que estuviera planeando regresar al tenis competitivo al publicar en redes sociales: "No voy a volver. Este incendio forestal es una locura".

Pero a la estadounidense le han concedido una invitación para el cuadro de dobles femeninos en Queen's, en Londres, según los medios junto a la joven canadiense Victoria Mboko.

"El Queen's Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo", dijo Williams, que ganó Wimbledon siete veces.

"La hierba me ha dado algunos de los momentos más significativos de mi carrera, y estoy emocionada de volver a competir en uno de los escenarios más emblemáticos de este deporte", añadió.

"Serena Williams es una de las mayores atletas que el mundo ha visto jamás y estamos encantados de que vaya a regresar al tenis", dijo la directora del torneo WTA, Laura Robson.

"El tenis femenino hizo un regreso histórico al Queen's Club el año pasado y ahora tenemos a un icono del deporte volviendo a pisar la pista", añadió.

Williams dijo en 2022 que no quería usar la palabra "retirada", sino que explicó que estaba "evolucionando" alejándose del tenis.

Los 23 títulos de Grand Slam en individuales de la estadounidense son la mayor cifra lograda por una mujer en la era Open y la sitúan segunda en la lista histórica femenina, por detrás de Margaret Court, que sumó 24.