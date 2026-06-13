Serena Williams jugará el dobles de Berlín junto a Karolina Muchova

La estadounidense Serena Williams, de regreso a las pistas luego de casi cuatro años tras el anuncio de su retirada, jugará con la checa Karolina Muchova (10ª del mundo) en el torneo de Berlín la semana que viene.

El de la capital alemana será su segundo torneo desde que regresase a la competición para disputar el cuadro de dobles de Queen's.

"Vamos a jugar dobles juntas. Tengo muchas ganas. No todos los días una deportista de esta importancia, en la pista pero también en el deporte en general, me pide que juegue dobles con ella. Espero que nos divirtamos", explicó el sábado Karolina Muchova en rueda de prensa en Berlín.

Tras haber anunciado su regreso al circuito, Serena Williams, de 44 años, ganó el pasado martes en Londres, sobre la hierba del torneo de Queen's, su primer partido al lado de la canadiense Victoria Mboko en el cuadro de dobles.

El último partido de la estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales, se remontaba al 2 de septiembre de 2022, una tercera ronda del Abierto de Estados Unidos perdida contra la australiana Ajla Tomljanovic.

Mboko luego sufrió una lesión en la rodilla izquierda que la obligó a abandonar en individuales y a retirarse del partido de cuartos de final en dobles.

El torneo de Berlín, que sirve como ensayo general sobre césped antes de Wimbledon para las mejores jugadoras del mundo, comienza el lunes. Aún no se conocen las rivales de Serena Williams y Karolina Muchova en la primera ronda del torneo de dobles.