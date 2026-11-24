El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) decidió el martes "por unanimidad" otorgar a Senegal el título de la Copa de África de fútbol 2025, en detrimento de Marruecos, que había sido proclamado campeón por decisión administrativa.

El pasado 17 de marzo, el tribunal de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) despojó a Senegal de su título y proclamó campeón a Marruecos, país organizador del torneo.

Dos meses antes en Rabat, Senegal había conquistado el torneo africano al imponerse a Marruecos (1-0) al término de una prórroga caótica: en señal de protesta por un penal concedido a los Leones del Atlas en el tiempo añadido, finalmente fallado por Brahim Díaz, una gran parte de los jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego y no regresaron hasta un cuarto de hora más tarde.

Senegal había recurrido la decisión de la CAF ante la jurisdicción suprema del deporte, con sede en Lausana.

Más de diez meses después de la final, el TAS invalida el veredicto de la CAF y "considera que el árbitro no cometió ningún error de derecho" al ordenar la reanudación del juego tras los incidentes.

"Las reglas de la CAF (que habrían supuesto una derrota por incomparecencia de Senegal) se habrían aplicado si el árbitro hubiera decretado la interrupción definitiva del partido, lo que habría provocado la derrota de Senegal, pero ese no fue el caso", añadió la instancia.

Tras una decisión en primera instancia que había impuesto sanciones disciplinarias sin poner en cuestión el resultado del partido, el jurado de apelación de la CAF, al que había recurrido la Federación marroquí, dictó el 17 de marzo la derrota de Senegal, por un marcador de 3-0.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) denunció entonces "el atraco administrativo más burdo de la historia de nuestro deporte", llegando incluso a presentar el trofeo a los aficionados de su diáspora, a finales de marzo en el Stade de France, antes de acudir al TAS.

La federación marroquí tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Federal suizo, que no juzga sobre el fondo, sino que interviene en casos de procedimiento.